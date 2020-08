„Uplynulý víkend jsme měli nabito tak, že jsme museli další zájemce posílat na Červený Hrádek a do dalších autokempů,“ potvrdil vedoucí areálu Kamencového jezera Karel Ton. „Teď máme obsazeno 85 míst pro stany a je tu 35 karavanů. To se ale mění každý den, záleží na počasí. Když jsou horka, lidé si pobyt prodlužují, když je ošklivě, odjíždějí. Čekáme, že od čtvrtka bude zase plno,“ dodal. Celková kapacita je 250 míst.

Hlavní rozdíl oproti předešlým sezonám vidí v tom, že se kempaři zdržují více dní. „Už to nejsou jen prodloužené víkendy, ale celé týdny,“ poznamenal Karel Ton.

Na kolik vás přijde noc?



Autokemp Kamencové jezero: stan 150/noc, karavan 300/noc Autocamp Červený Hrádek: stan malý 60, stan velký 120, karavan 500 Autokemp Vikletice: malý stan 60, velký 80, obytné auto 110 Autokemp Prunéřov: malý stan pro tři osoby 45, větší stan pro 4 a více lidí 90, karavan 110 ATC Hradec u Kadaně: malý stan 35, velký 60, obytný přívěs 70 U jezu, Rašovice, Klášterec nad Ohří: malý stan 40, velký 60, karavan 90 Kemp Piraňa Nechranice: malý stan 40, velký 80, rodinný 100

Autokemp Červený Hrádek sice nepraská ve švech, i tady ale sledují větší zájem. „Teď máme plno z jedné třetiny, o víkendu budeme na 80 procentech,“ odhaduje provozovatel Karel Matějka. „Zájem je větší než loni, a to hlavně ze strany Čechů. Jsem za to rád, alespoň zjistí, že je u nás krásně a naučí se jezdit častěji,“ přeje si.

Plno má kemp ve Vikleticích u Nechranické přehrady, ale to není podle provozovatele Ivana Bárty nic nového. „Je to tak každoročně, máme své stálé hosty,“ podotkl. Vodní nádrž totiž láká rybáře a příznivce vodních sportů.

Nával hostů naopak zaskočil nového provozovatele Autokempu Prunéřov. „Původně jsme čekali, že denně obsloužíme 200 až 300 hostů, ale je jich dvojnásobek,“ sečetl Martin Skýba počty lidí, které obslouží nejen v kempu, ale také na koupališti a v restauraci v areálu. Sám je provozovatel a šéfkuchař v jedné osobě. Podle jeho slov je teď uprostřed týdne kemp naplněný zpola, chatky jsou vykoupené na víkendy, ale ve všední dny se ještě dají najít volné termíny.

A co hosty na kempech láká? „Je tu hezky, líbí se mi, jaká je tu voda, služby a jak je to tu čisté,“ pochválil prostředí autokempu na Kamencovém jezeře Jiří Novák, který přijel až z Brna. „Jsme tady snad už podesáté, jezdíme sem pravidelně. Máme to jako domovský kemp,“ dodal.

Poprvé na jezero zavítala Jana Kačerová z Kladna. Přijela s dospělými dcerami a vnoučaty. „Hodně lidí říká, že je to tu hezké, tak jsme si to přijeli vyzkoušet,“ uvedla s tím, že po kempech jezdí každoročně. „Nejčastěji na Třeboňsko. Tady se nám líbí, že je tu výborné vyžití pro děti. Je tu zoopark, a když je ošklivo, můžeme do aquaparku,“ dodala.