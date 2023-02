Je to půl roku, co získala rodina Vorlových v Kadani nového člena. Tím je čokoládově hnědý labradorský retrívr Freddie. Jeho pracovní náplní je pomáhat coby asistenční a canisterapeutický pes osmnáctiletému Tomášovi, který se od narození potýká s následky dětské mozkové obrny. Svého parťáka pojmenoval podle přezdívky, kterou sám dostal od svých kamarádů.

„Je to taková humorná historka,“ usmívá se Tomáš. „Bylo to dávno, co mi dali přezdívku Creepy Fred (strašidelný Fred), protože mám rád hororové příběhy. Rád je čtu i píšu. Když jsem viděl svého asistenčního psa, řekl jsem, není co řešit. Budeme Fred a Freddie,“ doplňuje student sociálního oboru na Střední odborné škole v Klášterci nad Ohří.

Svého nového parťáka, díky kterému má nepřetržitě společnost, vnímá jako vlastní alter ego. Pumpuje ho dobrou náladou a nekonečnou přízní. Dokáže zvednout, cokoli mu upadne, ať už jde o mobil, lahev s nápojem, klíče, nebo i drobný papírek s poznámkami. Umí rozsvítit v místnosti, zavřít dveře a část dne pokaždé tráví tak, že je k Tomášovi těsně přimknutý, aby mohla probíhat ozdravná „terapie psem“.

Asistenčního psa si Tomáš, který žije s maminkou Petrou a bratrem Michalem, přál poslední dva roky. Kvůli své nemoci se pohybuje na invalidním vozíku. Loni v červnu navíc absolvoval náročnou operaci páteře, která řešila těžkou skoliózu a útlak vnitřních orgánů, kvůli čemuž Tomáš trpěl ukrutnými bolestmi. Díky zákroku bolesti takřka okamžitě ustoupily, Tomáš je ale v tuto chvíli méně pohyblivý než dříve.

„Byl jsem víc samostatný. Sice jsem nechodil, pohyboval jsem se po čtyřech, dokázal jsem se ale dostat na vozík a z něj. Operace hybnost zhoršila. Teprve se rozhýbávám,“ zmiňuje Tomáš. Znát je to, když sedí v obývákovém křesle. Páteř má jako pravítko, a tak balancuje na okraji sedáku, což ho vyčerpává.

O to více potřebuje pomoc parťáka Freddieho. Ten vesele pobíhá místností a dívá se, co by mohl pro svého Tomáše udělat.

„Přál jsem si ho kvůli podávání věcí, ale také jako psychickou podporu, protože ne vše bylo v tom životě jednoduché,“ přibližuje Tomáš. „Freddie všechno plní do puntíku. Věci podává sám, aniž bych na něj musel volat. Když zrovna nejsem psychicky v pohodě, snaží se být u mě, i když to bývá na úkor jeho pohodlí. Třeba jen vedle sebe ležíme, nebo si přese mě přehodí tlapku,“ líbí se mu.

Freddie má neskonalou míru empatie. Neustále hledá, jak by mohl Tomášovi pomáhat.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

Své představy o asistenčními psovi měla také maminka Tomáše. I ty se naplnily. „Mým základním požadavkem bylo, aby uměl zavřít vchodové dveře, abych nemusela s Tomášem v jeho věku stále být,“ nastiňuje. Když totiž vjede na invalidním vozíku do chodby, aby mohl zavřít, musel by zajet do bytu, udělat otočku a zacouvat ke vchodu.

Tento problém naštěstí s Freddiem odpadl. Naopak nemálo radostí přibylo, protože se stal skutečným členem rodiny, který svou přátelskou povahou baví i lidi z okolí. „Je to někdo, kdo vás má rád za všech okolností a má dobrou náladu. Miluje lidi. Vytipovává si, od koho by káplo pohlazení, takže je potřeba ho včas utínat, jinak by kdekoho přepadal samou láskou,“ hodnotí se smíchem Petra.

Freddieho pro Tomáše Vorla vytrénoval kadaňský spolek Šťastný pes – Handicap. Ten je zaměřený na výchovu a výcvik asistenčních psů či canisterapeutických psů pro tělesně i mentálně postižené děti a dospělé. Založila ho Jaroslava Polacseková, která sama pečovala o svého těžce nemocného syna. Současně je místopředsedkyní spolku.

Trénink asistenčního psa podle jejích zkušeností trvá zhruba rok a obvykle stojí kolem 190 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že šel Tomáš na operaci, se ale výchova a výcvik protáhly a prodražily.

Na 150 tisíc korun se podařilo shromáždit především mezi dárci v Kadani, a to prostřednictvím různých charitativních akcí. Desítky tisíc se vybraly například díky spolku Egéria Kadaň, Patronu dětí nebo filmovému festivalu pohádek, který se ve městě loni konal poprvé.

„Kadaň je v tomto úžasná,“ oceňuje míru poskytnuté pomoci Petra Vorlová. „Drží nás a my se to se syny snažíme vracet dobrovolnickou prací,“ dodává.

Do cílové částky schází ještě 72 tisíc korun. Případní dárci mohou přispět skrze transparentní účet 4213578349/0800.