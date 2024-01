Osmdesát milionů korun. Zhruba na tuto částku se může vyšplhat celkový účet za opravy, které město Chomutov zaplatilo a v brzké době ještě zaplatí za opravy v Aquasvětě na Zadních Vinohradech. Právě se pracuje na nové speciální odvětrávané fasádě, není to ale poslední stavební zásah.

„Zcela bezpečně to není poslední investice. Teď řešíme fasádu, která se loupala, a po fasádě půjdeme na střechu,“ potvrdil primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). „Je to nekončící příběh, který nás bude pronásledovat ještě minimálně tři roky. Jsme z toho nešťastní, ale nemůžeme Aquasvět nechat ležet ladem, využívají ho lidé z Chomutova, ale i Loun či Mostu,“ doplnil.

Stavebníci už se pustili do „vlající“ fasády Aquasvěta. Posází ji kazetami

Centrum má za sebou teprve dvanáct let provozu. Už od otevření ho ale provází řada problémů, kvůli kterým se opakovaně sahá do městské kasy. Ten největší, kvůli němuž zůstali plavci tři čtvrtě roku na suchu, město řešilo před dvěma lety, kdy bylo budovu potřeba uzavřít kvůli havarijnímu stavu hydroizolace. Voda z bazénu prosakovala do strojovny, takže se musela bourat podlaha u sportovního bazénu i v relaxační části s tobogány a divokou vodou.

Co tento problém spustilo? „Řešili jsme, jestli za tím není vysrážený kondenzát, voda z potrubí nebo bazénové vany. Když se ale odkryla podlaha, která měla mít trojí izolaci, zjistilo se, že tam žádná není,“ nastínil primátor. „Za mě to tedy bylo skutečně mizerně postavené,“ zdůraznil.

Nově probíhá výměna nevzhledné fasády plné vzduchových bublin za nový fasádní systém, který napomůže lepšímu odvětrávání. Veřejná zakázka za 20,7 milionu korun včetně daně z přidané hodnoty by měla být dokončena v únoru. Další na řadě bude střecha.

Neslavná losovačka na Aquasvět vyšla Chomutov draho. Zaplatit má 70 milionů

Město se už dříve nechalo slyšet, že zvažuje žalobu na firmu, která centrum postavila, i společnost dozorující stavbu. Ty už však neexistují.

Řada Chomutovanů dodnes nevzala Aquasvět na milost. Vadí jim, že zabral místo po bývalých městských lázních, i vynaložené peníze. „Byly to jen vyhozené mraky milionů, přitom na tom baráku nejsou vidět,“ soudí Veronika Permanová. S dětmi tam občas zajde, přednost ale podle svých slov dává mosteckému aquacentru. Častěji ho využívá Michal Čerešňák, kritikou ale nešetří. „Je to pomník korupce. Narychlo se kvůli němu založily firmy a potom včas vyklidily pole,“ přidal své hodnocení.

Kamencové jezero získá záložní přívod vody. Potrubní systém spustí na jaře

S Aquasvětem se pojí ještě jedna palčivá záležitost - výskyt spodní vody pod ním. Tedy zcela opačný problém, než jaký má sousední vysychající Kamencové jezero.

„Je to zvláštní, ale voda je tam vysoko položená, snad jen tři metry pod Aquasvětem. Nemáme zatím zjištěno, jestli je to původní voda kamencová,“ podotkl náměstek primátora Milan Petrilák (ANO). Voda například stojí ve výtahové šachtě centra, takže ji pracovníci odčerpávají. Město má na stole řešení od projektanta, vedle toho také nechává prověřit její původ.

Aquasvět Chomutov Stavba plaveckého komplexu s rekreačním bazénem, plaveckým bazénem a administrativní částí byla dokončena v roce 2012. Postavena byla za 393 milionů korun, z toho 252 milionů pokryla dotace. Celý sportovně rekreační areál na Zadních Vinohradech, jehož je Aquasvět součástí, byl vybudován za půl druhé miliardy korun v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Chomutov na něj čerpal eurodotaci ve výši jedné miliardy korun. Na zbytek si vzal úvěr, splácel ho do loňského roku.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová