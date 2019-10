Krátce poté, co se objevila zpráva o úmrtí Karla Gotta, začaly zaznívat hlasy, zda by se po legendě hudební scény nemělo pojmenovat náměstí nebo jiné veřejné prostranství.

Měla by se u nás jmenovat po slavném umělci třeba ulice? | Foto: Grafika/Deník/Lukáš Kaboň

Diskuze se vedly i na sociálních sítích, které sdružují občany okresu Chomutov. Někteří by po něm pojmenovali ulici. „Je to legenda. Když tu můžeme mít ulice pojmenované po spisovateli, který tu nikdy nebyl a sto let nežije, proč bychom nemohli mít ulici Karla Gotta,“ myslí si Martin Jetenský z Kadaně.