Zdroj: Deník/Janni VorlíčekVladimír Cettl

49 let, fotograf a publicista, Ústí n. L.

Myslím, že i když padaly různé nepříjemné slogany, je potřeba ocenit, že se generál Petr Pavel do toho nenechal strhnout. To jsem na něm ocenil hodně. Některé výroky ze strany Andreje Babiše mi přišly přes čáru. Já nedokázal sledovat ani ty debaty celé, konfrontační styl mi nedělá dobře. Když to ale shrnu, nemyslím si, že se stalo něco tak hrozného, co by bránilo oběma stranám vést dialog. Byl jsem v Praze v den finále minulých prezidentských voleb a když se zjistilo, že vyhrál Zeman, padla na Prahu šílená beznaděj a já se bál, že se to letos bude opakovat po celé republice. Jsem rád, že se to nestalo.