Na co jsme se ptali? Pondělí 16. 9.: Měl by kraj nabídnout své ubytovací kapacity uprchlíkům?

Měl by kraj nabídnout své ubytovací kapacity uprchlíkům? Úterý 17. 9.: Měl by kraj stavět nájemní byty?

Měl by kraj stavět nájemní byty? Středa 18. 9.: Podpořili byste prodej celých lokálních železničních tratí soukromým dopravcům?

Podpořili byste prodej celých lokálních železničních tratí soukromým dopravcům? Čtvrtek 19. 9.: Jste pro, aby kraj podporoval těžbu lithia na Cínovci?

Jste pro, aby kraj podporoval těžbu lithia na Cínovci? Pátek 20. 9.: Jak odpověděli lídři na všech 11 našich otázek?

Čtyři z nich odpověděli kladně. „Ano. Dokonce to máme i v programu,“ uvedl lídr krajské kandidátky České pirátské strany Vít Rous. „Vždy by to ale mělo být s podporou místních měst a obcí, kde by se vytvořil třeba krajský developer. Byla by to určitě dobrá věc, funguje to tak třeba v Rakousku,“ podělil se o svůj pohled na věc.

S tím, že by měl kraj investovat do nájemního bydlení, souhlasí i Jiří Kulhánek, lídr krajské kandidátky ODS, který vede jako náměstek hejtmana oblast sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit. „Ano, mělo by to být například pro potřeby lékařů, abychom jich do regionu získali více, to je jeden z důvodů. Anebo pro mladé lidi, které potřebujeme i profesně,“ doplnil.