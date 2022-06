Zdroj: Archiv respondentaJiří Roth

mykolog a znalec bylin, Chomutov

V Chomutově určitě bude hrát roli sport a Aquasvět, protože jsou s nimi spojené nějaké problémy. Dále možná bývalé městské lázně – co s nimi bude dál, jak se to provede a jaké budou další úpravy v parku i kolem něj. Když se podívám na Chomutov z ptačí perspektivy, myslím si, že to tu není zase tak špatné, je zde kulturní využití, sport a město reaguje na návrhy občanů pro různá vylepšení ve městě, ale uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Myslím si, že by měl každý volič zhodnotit, co udělala městská vláda dobrého nebo na co se ještě chystá. Mě třeba zlobí to, že když se někde dělá rekonstrukce, následně se vše upraví, „zalepí“, pak ale přijde další firma a znovu do toho šťourá. To je bolístka, která se táhne X desetiletí a zatím se to nepodařilo uvést do souladu tak, aby firmy ušetřily jedna druhé peníze a město starosti.