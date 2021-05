Markéta Jiterská. Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

35 let, domácí pečovatelka

Já jsem v Kadani spokojená se vším. Líbí se mi tady. Například u řeky je to pěkné i na náměstí. Jen to „béčko“, tam je to horší. Bohužel tam bydlím. Na začátku sídliště je to ještě dobré, horší je to vzadu, kde často řvou opilci, dělají bordel a perou se. Je to rok od roku horší a myslím, že nepomůže ani ta plánovaná přestavba Slovanu na nějaký lepší dům.