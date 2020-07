Raději kavárna než restaurace a vinárna než pivnice. A mohla by tam hrát hudba. Moderní, ne klasická. Tato přání projevili na adresu středověkých sklepení pod chomutovskou radnicí a kostelem sv. Kateřiny Chomutované v neoficiální anketě na Instagramu města. Potíž je, že sklepení je zatím využívané jen částečně, předešlé vize vybudovat tam restauraci nebo rozšířit výstavní prostory zatím zůstaly jen na papíře.

Plány, že by v historickém podzemí mohlo vzniknout lapidárium s uloženými články historických staveb, výstavní prostory a dokonce i restaurace, chomutovská radnice rozvíjela už před dvanácti lety. Nakonec vzniklo lapidárium, z ostatních plánů sešlo. Bylo to navzdory přesvědčení, že se sklepení mohou stát velkým turistickým lákadlem, a přes to, že město dalo miliony korun do rekonstrukce prostor. Očištěné byly raně a pozdně gotické stěny a klenby.

Do cíle nedošel ani tři roky starý záměr, že by v rámci přeshraniční spolupráce s německým městem Annaberg-Buchholz a s podporou z evropských zdrojů měla sklepení posloužit jako další výstavní prostory chomutovského muzea. „V šuplíku byl větší projekt ve spolupráci s partnerským městem, ale nedopadlo to,“ potvrdil náměstek primátora David Dinda. „Co dnes v šuplíku bohužel není, jsou peníze. Stojí to na financování,“ dodal s tím, že zatím neprobíhá ani širší diskuze o využití prostor.

Město v posledních třech letech využívá alespoň jednu část podzemí, kde předává Cenu Jiřího Popela chomutovským osobnostem.

„Do té doby předávání ceny probíhalo na různých místech. Chtěli jsme, aby se to ustálilo a předávání se odehrávalo v důstojných a reprezentativních prostorách,“ uvedl náměstek. Jak podotkl, i při této příležitosti si Chomutované více všímají, že jsou v centru města unikátní prostory, kam ještě neměli příležitost se dostat.

Podle Dindy zůstává otázka dalšího možného využití sklepení otevřená. Pokud by však mělo být využité pro další expozice, muzeum by je umělo naplnit. „Když bude mít město zájem, abychom prostory obsahově naplnili a spravovali, jsme schopní to zvládnout,“ potvrdila ředitelka muzea Markéta Prontekerová. „Byli bychom rádi,“ doplnila.

Sklepení se rozkládá pod radnicí a kostelem sv. Kateřiny, který je nejstarší a nejcennější historickou památkou Chomutova. Část zdiva v historickém podzemí pochází z druhé poloviny 13. století, klenby jsou ze století patnáctého. Za druhé světové války prostor sloužil jako protiletadlový kryt a později jako kryt civilní obrany. Zrušený byl teprve v roce 2004. Poté nechalo město prostory vyklidit a obnovit.

V lapidáriu pod kostelní lodí je uložený románský portál z vesnice Nové Sedlo nad Bílinou, která musela ustoupit těžbě. Je nejstarší stavební památkou ve městě. Vedle dalších architektonických zlomků se tam nachází i portál ze zaniklého kostela sv. Martina v Rusové. Zdemolovaný byl kvůli výstavbě Přísečnické přehrady.