Kadaňský AmFík, kde se pořádala nejrůznější divadelní představení a koncerty pod širým nebem, výrazně zchátral. Přírodní letní scéna je proto uzavřená a město chystá její přestavbu.

Amfík na kadaňském nábřeží čeká přestavba. | Video: Deník/ Miroslava Šebestová

„Zapůsobil zub času. AmFík je skoro celý ze dřeva, které trouchniví a rozpadá se," nastínil starosta Kadaně Jan Losenický. „Samotný obal AmFíku drží, zchátralé je ale vše uvnitř: sedadla, schodové stupně a pódium," doplnil.

AmFík byl postavený na místě zpustlého letního kina přibližně před třinácti lety jako součást projektu rozsáhlé revitalizace kadaňského nábřeží. Bylo to na základě koncepce architekta Víta Brandy.

Letní scéna byla využívaná hlavně pro pořádání komornějších akcí. Pravidelně byla například dějištěm Narozenin Maxipsa Fíka, což je tradiční dětský festival, který se koná v červnu. Tentokrát však musel být program kvůli neutěšenému stavu scény přeložen jinam.

„Narozeniny se letos nouzově konaly v zahradě Františkánského kláštera," zmínil starosta. „Lidem se to tam líbilo, máme z několika stran ohlasy, ať ho tam necháme. Možná tedy budeme pro AmFík hledat nové využití," doplnil.

To by mohl být oříšek, protože jsou v blízkosti přírodní scény vily. Produkce tedy bývá omezená. Přesto se chce město do obnovy AmFíku, která nebude nijak levná, pustit. Odhadované náklady přesahují 5,5 milionu korun.

„Oprava spočívá v tom, že se budou muset odstranit všechny trámy a dřevo, které se neosvědčilo, a nahradit ho betonovými prvky," vysvětlil vedoucí odboru výstavby Jan Hnídek. „Vycházet budeme opět z návrhu architekta, proto bude cena vyšší," doplnil.

Projektovou dokumentaci už má město připravenou, rada města také brzy rozhodne o dodavateli přestavby. Ta by měla odstartovat na konci letních prázdnin a skončit ještě letos v říjnu.

