Na kadaňském sídlišti “C” to už měsíce vře kvůli Labyrintu. Středisko, kam byli lidé léta zvyklí chodit do večerky, drogerie, pro zásilky v zastavárně, anebo na masáž bolavých zad, brzy skončí. Město budovu koupilo, aby ji nechalo přestavět na domov se zvláštním režimem pro seniory a ti tak nekončili v ústavech v kraji. Záměr však vyvolal nesouhlas provozovatelů z Labyrintu a stovek dalších lidí. Předali radnici petici a další přinesou na příští zasedání zastupitelstva.

Po nových prostorách pro domov se zvláštním režimem dlouhodobě volala nemocnice a Městská správa sociálních služeb. Když tedy mělo město příležitost koupit Labyrint, který je nedaleko špitálu a je obklopený zelení proměnitelnou v zahradu, využilo ji. Vydalo na to 16,7 milionu korun.

“Spojilo se příjemné s užitečným,” uvedl starosta Kadaně Jan Losenický. “Nemocnice a správa dlouhodobě usilují o to, aby se lůžková část MSSS, která je v nemocnici v pronájmu, přesunula na jiné místo, a aby to místo bylo důstojné,” nastínil. Uprázdněné prostory se naopak využijí k dalšímu rozvoji.

Zastupitelstvo už záměr odsouhlasilo a začínají práce na projektové dokumentaci. Náklady na přestavbu jsou předběžně odhadované na zhruba 100 milionů korun, město chce ale žádat o dotace z Národního plánu obnovy, které můžou dosáhnout až 80 milionů korun.

Záměr však vadí majitelům obchodů a provozoven a stejně tak i jejich zákazníkům. Od června do listopadu městem kolovala petice s požadavkem na zajištění odpovídajících náhradních prostor, aby oblíbené služby v místě nezanikly. Petenti ji s téměř pěti sty podpisy odevzdali v úterý 9. listopadu na radnici.

Tento bod má však město prakticky odškrtnutý. Náhradní prostory už zajistilo, navíc větší a lépe vybavené, aby odpovídaly současným předpisům. “Všechny jsou do padesáti metrů vzdušnou čarou od Labyrintu,” podotkl starosta Losenický.

Ani tím si však město část obyvatel “céčka” neusmířilo. V oběhu je ještě další petice, v níž se signatáři vymezují proti samotnému stěhování. Nové prostory označuje jako nedůstojné.

“V objektu město plánuje zřídit tzv. Alzheimer centrum, tedy lůžkové oddělení sociální služby pro zhruba čtyřicet osob s oplocením většiny okolní veřejné zeleně,” stojí v petici iniciované mimo jiné Hanou Vodrážkovou, donedávna pirátskou zastupitelkou. “Vytváří to uprostřed sídliště, které má sloužit místním obyvatelům, velkou uzavřenou ´soukromou´ zónu s vlivem na okolní život a pohyb obyvatel,” argumentovala.

Petice leží ve večerce v Labyrintu, kterou provozuje už 22 let Karel Hrošek. Sám ji podepsal, ačkoli mu město nabízí náhradní prostory prakticky ve vedlejším domě. “Jenže tady je to pěkně vedle silnice. Svačináři, kteří jezdí po páté ráno do fabrik, tady vystoupí, nakoupí si a zase jedou,” zmínil živnostník. “To druhé místo není tak dobré. Je hůře dostupné pro auta i pro seniory. Tady je obchod úplně bezbariérový. Tam je pod úrovní cesty, takže dolů vedou tři schody,” popsal zápory živnostník.

Plány města jsou takové, že pokud se mu podaří získat dotace, stavba domova se zvláštním režimem začne už v příštím roce. Bez dotace se stavba oddálí. Provozně bude spadat pod Městskou správu sociálních služeb Kadaň.