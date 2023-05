/VIDEO/ Naposledy se nabízí možnost osahat si množství cirkusových disciplín a pobavit se u několika novocirkusových představení. Cirkus Base, který obsadil hřiště vedle bývalých lázní v Chomutově, nabízí závěrečný den svého programu.

Cirkus Base v Chomutově | Video: Chomutovský deník/ Miroslava Šebestová

Co bude v sobotu k vidění? Například akrobatické vzdušné představení Link, které neobyčejným způsobem oživí obyčejné prostory, nebo groteskní komiksový souboj Johnny a Jenny. Poslechnou si také vypravěčský jukebox a na vlastní kůži si vyzkoušejí provazochodectví, žonglování nebo závěsnou akrobacii.

Program začíná v 9 hodin a trvá do 17 hodin. Podrobnosti najdete ZDE: https://www.cirkusbase.cz/program-chomutov/

Cirkus Base je unikátní kulturně-vzdělávací událost, která reprezentuje nový cirkus a jeho disciplíny široké veřejnosti v Praze a Chomutově pod širým nebem. Je to cirkusová základna, místo, kde se snoubí veškerá pestrost a záběr nového cirkusu. V Chomutově nabízel vyžití od 5. do 13. května, následně se přesouvá do Prahy, kde bude na Ladronce od 20. května do 2. června.

Cirkus Base pořádá CIRQUEON ‒ Centrum pro nový cirkus ve spolupráci s norskou Trondheim kulturskole a Norskými fondy EEA grants.