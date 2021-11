Pořadatelé vyřazených podniků ale o krajskou podporu přijít nemusejí, mohou si požádat o dotace v rámci oborových grantových programů. O konečné podobě rozhodnou v prosinci krajští zastupitelé.

Jednou z tradičních akcí, která se dlouhé roky mohla těšit krajské podpoře prostřednictvím Rodinného stříbra, je profesionální ženský cyklistický závod Tour de Feminin. Ten každoročně přiváží na Šluknovsko cyklistickou špičku, účastní se jej závodnice z celého světa. Z krajského rozpočtu dostával doposud 200 tisíc korun, letos to byla poloviční částka. „Bez podpory kraje a státu bychom závod nebyli schopni uspořádat. Pokrýt 1,5 milionu korun bez pomoci státu a kraje není možné. Pokud bude možné si sáhnout do jiných kapitol, je to pro nás komplikace v tom, že budeme muset žádat jinde,“ řekl ředitel Tour de Feminin Jan Novota. Ten se o vyškrtnutí ze seznamu prestižních akcí dozvěděl od Deníku.

Kromě Tour zmizí z Rodinného stříbra například série dechovkových koncertů Lounská třináctka, která se koná již od roku 1983. „Pro nás je to hlavně reklama a uznání, že se ví o tom, že něco takového děláme a máme hodnotu. Důležitá je pro nás i finanční podpora,“ řekl již dříve Deníku kapelník Lounské třináctky Miroslav Rejha. O peníze z Rodinného stříbra přijdou i Závod míru juniorů, Úštěcké jarmarky nebo Czech Truck Prix v Mostě.

Podle hejtmana Jana Schillera (ANO) se ale pořadatelé čerpající nyní dotace z Rodinného stříbra nemusí bát, že automaticky přijdou o podporu hejtmanství. „Od příštího roku mohou žádat a komunikovat s našimi výbory a komisemi, které budou posuzovat žádosti v jednotlivých oblastech, jako je třeba sport nebo kultura. Pokud výbor rozhodne, že si nějaká akce podporu zaslouží a doporučí ji zastupitelstvu, neměl by to být problém,“ uvedl hejtman s tím, že doposud nikdo nevyhodnocoval smysl a dopad Rodinného stříbra a akcí do něj zařazených.

Nejčastěji byly ze seznamu vyřazeny kulturní akce. „Pro tuto oblast byly úměrně v návrhu rozpočtu, který doufám, že v prosinci projde zastupitelstvem, navýšeny prostředky na kulturu,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák, v jehož gesci kultura je. Stejná situace pak bude i u sportu, který bude rozpočtově posílen právě penězi putujícími dnes do Rodinného stříbra.

Při výběru rozhodoval podle Schillera především význam jednotlivých akcí, jestli se jedná spíše o menší místní události, nebo mají přesah do širšího regionu, případně i mimo kraj. Jedním z kritérií byla také návštěvnost. V konečném seznamu tak zůstaly čtyři akce z Litoměřicka, dvě z Lounska a Chomutovska a po jedné z Ústecka a Teplicka. Bez zástupce ve vybraném seznamu zůstalo Děčínsko, ze kterého bylo do Rodinného stříbra doposud zařazeno pět událostí, a Mostecko.

Rodinné stříbro 2022



Festival Ludwiga van Beethovena Teplice

Zahrada Čech Litoměřice

Klášterecké hudební prameny

Dožínky v Peruci

Dočesná v Žatci

Josefínské slavnosti v Terezíně

Memoriál Air Show v Roudnici nad Labem

Císařský den v Kadani

Národní festival dechových orchestrů FEDO ve Štětí

Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova