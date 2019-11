Od 13 hodin se 1. prosince otevřou rukodělné dílny, kde si vyrobíte vlastnoručně ozdoby z přírodních materiálů. Kdo byl na Lesné na husích hodech, už ví, že tam mají šamotovou pec. V té se podle starých receptur budou péct perníčky a také cukroví.

Součástí programu je i prohlídka vyřezávaného betléma v životní velikosti a pekla. Pekelníci jsou vytvoření regionálními umělci. Program pokračuje každou adventní neděli až do 22.prosince. A to vždy v době od 13 do 16 hodin. A jedno upozornění řidičům na závěr. Přestože v nížinách máme bláto a sníh vyhlížíme marně, Lesná je už v horách a o bílou nadílku tu nouze nebývá.