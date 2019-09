Letošním tématem akce je svoboda. Tedy takzvaná Svobodná architektura – stavby vzniklé po roce 1989. „Chceme ukázat, jak porevoluční vývoj ovlivnil naše prostředí, a to jak v pozitivním, tak i negativním smyslu. Svoboda po roce 1989 umožnila například pořádat architektonické soutěže, ne všechny obce a města ovšem využily tohoto nástroje k získání kvalitní současné architektury. I takové příklady chceme představit,“ popisuje téma 9. ročníku zakladatelka Dne Architektury, architektka Marcela Steinbachová.

Akce zve od 1. do 7. října ve více než osmdesáti městech po celé republice na prohlídky jindy nepřístupných staveb, procházky po známých i neznámých místech s poutavým výkladem odborníků, přednášky a workshopy.

Co všechno ukážou

V regionu se do letošního ročníku zapojí Most, Louny a Žatec. V Žatci chystají 5. října od 14 hodin procházku s názvem Pěškobusem 1989 – 2019. Představí významnější novodobé realizace i zdařilé obnovy starých budov. „Procházku začneme u dostavby Chmelařského muzea a nedávno vybudovaného Chmelového majáku. Další novou stavbou, kterou navštívíme, bude autobusový terminál, prohlédneme si dostavby proluk,“ zve na vycházku s diskuzí s odborníky Eva Pettrichová ze spolku A dál?, který v Žatci Den architektury spolupořádá.

„Půjdeme pak dál do centra, kde si ukážeme dobré i méně povedené stavby z posledních let, ale také nedávné rekonstrukce starších domů. Procházku zakončíme na výstavě, která ukazuje plány a vize architektů a studentů v centru Žatce,“ dodává.

V Lounech budou dvě akce, obě proběhnou v sobotu 5. října. V 10 hodin proběhne netradiční prohlídka Galerie Benedikta Rejta. Alice Štefančíková tam představí přestavbu bývalého pivovaru na galerii. Od 13 hodin pak na výstavišti začne prohlídka s autorem návrhu rekonstrukce Pavilonu A. Jeho obnova a proměna v kulturní centrum získala už několik architektonických ocenění.

Most chystá několik akcí. Ve středu 2. října od 19 hodin v The Most Café v Radniční ulici zahájí tamní program filmová projekce k tématu „Krajina v tísni“, která se zabývá problematikou vodního režimu a upozorní na nezdravý stav české krajiny. Ve čtvrtek 3. října od 15 hodin poběží workshop Děti budí město. Děti od 6 do 12 let budou tvořit, debatovat, představovat své nápady v parčíku na rohu ulic J. Skupy a Budovatelů. „Skrze výtvarné aktivity se pokusíme rozkrýt potenciál tohoto veřejného prostoru, a to nejen s dětmi,“ vysvětlují organizátoři. Program ve městě zakončí v sobotu 5. října od 14 hodin procházka po parcích s diskuzí s architekty. Začátek je naplánován na náměstí Velké mostecké stávky, před Repre.