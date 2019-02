Chomutovsko - Posbírejte s námi poslední střípky, vzpomínky na dramatické události léta roku 1968. Tehdy sny o svobodě doslova přes noc zničily tanky.

Začátek okupace 21. srpna 1968 | Foto: Koláž Deník/Městská knihovna Chomutov

Pamatujete ještě na začátek okupace takzvaně "spřátelenými" vojsky v roce 1968? Pomozte nám posbírat i ty poslední útržky vzpomínek na události, které uvrhly naši zemi na desítky let do područí Sovětského svazu. Vypovězte mladším, kteří okupaci třeba ještě ani nezažili, jak to tenkrát bylo…

Pošlete nám vaše vzpomínky nebo fotografie na adresu redakce.chomutovsky@denik.cz.

Vaše příspěvky zveřejníme v Týdeníku Chomutovsko a také v Chomutovském deníku.

Prozatím se můžete podívat, co jsme shromáždili v uplynulých letech.

Srpen 1968 na Chomutovsku: