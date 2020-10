Skvostné Pragovky v Chomutově. Architekti ukázali, jak má vypadat muzeum

/VIZUALIZACE, FOTO/ Nové muzeum by mohlo být v průmyslovém areálu otevřené do dvou let. Pohled na světově unikátní sbírku veteránů Emila Příhody nabídne i ze střechy.

Takto má vypadat nové muzeum s unikátní sbírkou pragovek podle architektů z Ateliéru Kopecký. | Foto: Ateliér Kopecký

Sbírka automobilů slavné tuzemské značky Praga bude mít v Chomutově své muzeum. Je to díky domluvě Ústeckého kraje, města a majitele Emila Příhody, který shromáždil sbírku světového formátu. Nové muzeum vyroste v průmyslovém areálu v ulici Ctiborova díky umnému propojení dvou nevyužívaných továrních hal. Náklady jsou předběžně odhadovány na nejméně 30 milionů korun. Architektonickou studii v Chomutově představili architekti brněnského Ateliéru Kopecký. Haly, které mají posloužit jako základ pro budoucí muzeum, vypadají sice omšele, jejich nosná konstrukce je ale v naprostém pořádku. „První z hal má betonovou konstrukci s betonovými příhrazdovými nosníky a uvnitř je poměrně prostorově zajímavá, vedlejší hala je montovaná s ocelovými rámy, pochází z 80. let,“ popsal výchozí stav architekt architekt Tomáš Kopecký. „Mezihalí, tedy prostor, kam můžeme expandovat, má charakter jakéhosi brownfieldu,“ doplnil. OBRAZEM: V chomutovském muzeu křtili sborník Comitovia. Tentokrát je o železnici Přečíst článek › Studie počítá s propojením obou hal novou přístavbou, která má svou formou připomínat historické průmyslové objekty s vrchním osvětlením. „Půjde o lehký přístřešek – halu, která bude otevřená, a díky níž maximalizujeme zastřešení plochy, aby bylo možné vystavovat co nejvíce exponátů pod střechou,“ uvedl Kopecký. Tato část může být otevřená, nebo se za nepřízně počasí zavřít díky lamelovým stěnám, jak doplnil. První hala má být podle návrhu věnovaná nejhodnotnějším exponátům, na které nabídne pohled i ze střechy. „Bude tam plošina, aby bylo možné vidět auta shora, protože si myslíme, že je důležité vidět sbírku v celé komplexnosti,“ podotkl architekt. Součástí haly bude vestavěný kontejner s recepcí a sociálním zázemím. Do druhé haly se návštěvníci dostanou přístřeškem. I tam je čeká vyhlídková plošina s možností vidět expozici z nadhledu a vestavěný kontejner s kinem. Materiál všech konstrukcí zůstane podle návrhu strohý v kombinaci beton, surová ocel a bílé nátěry. Expozice bude propojená pancéřovaným betonem na podlaze. Nové muzeum pojme 66 automobilů, sbírka Emila Příhody jich ale obsahuje sto. Vize proto počítá s obměnou exponátů. „Sbírka není jen o osobních automobilech, ale tím výrazným, co k nim patří, jsou speciály. Například popelářský vůz, pohřebák, sanita,“ připomněl 92letý majitel sbírky Emil Příhoda. Nejstarší z vozů pochází z roku 1908, vyrobený byl tedy rok poté, co vznikla sama značka Praga. Pocta zlatým českým ručičkám Podle vedoucí krajského odboru investic Pavly Svítilové by muzeum mohlo být otevřené zhruba za dva roky. Přecházet tomu bude vypracování projektové dokumentace, výběrové řízení na dodavatele a samotné stavební práce. Náklady jsou odhadovány na 30 milionů korun a více. Limitní částkou je 50 milionů. Přesnější suma vyplyne z projektové dokumentace. „Kdybychom chtěli dělat jen depozit, mohla by být cena desetinová, myslíme si ale, že náklady pro tak významnou věc by měly být adekvátní,“ podotkl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek, který připomněl, že se jedná o třetí největší ucelenou sbírkou automobilů jedné značky na světě. „Muzeum Pragovek pomůže propagaci Ústeckého kraje,“ věří krajský radní Ladislav Drlý. „Bude to i pocta zlatým českým ručičkám, které dokázaly celé století vyrábět takováto krásná auta a doufejme, že zlaté české ručičky budou vyrábět podobné věci dál,“ doplnil. Muzeum má spravovat Oblastní muzeum Chomutov. Sbírka bude majitelem zapůjčená na třicet let. Poté budou prostory využitelné pro další sbírkové předměty chomutovského muzea, které se už teď potýká s nedostatkem kapacity.

