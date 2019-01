Ústecký kraj, Brno - Loni na tradiční přehlídce Regiontour získal Ústecký kraj první místo za web. Zaboduje i nyní?

Jako atraktivní turistická destinace se v těchto dnech prezentuje Ústecký kraj na veletrhu Regiontour 2012 v Brně. Tradiční přehlídka se zaměřením na turistický ruch začala ve čtvrtek a potrvá až do neděle.

Ústecký kraj, kraj s nejvyšším nárůstem počtu příjezdů turistů v roce 2011, hodlá zaujmout odbornou i širokou veřejnost novou prezentací.

Podle radního Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Radka Vonky je pro letošní rok připravena řada nových propagačních materiálů.

Nové budou nejenom grafickou podobou, která reflektuje moderní trendy v oboru, ale i obsahovou náplní. Na pultech stánku Ústeckého kraje a posléze i informačních turistických center měst budou k dostání Mapy Ústeckého kraje, po kterých je tradičně obrovská poptávka. Osvědčený turistický Průvodce Ústeckým krajem prošel aktualizací a v novém přebalu doplňuje řadu tematických skládaček, určených různým cílovým skupinám, např. návštěvníkům historických měst, cykloturistům nebo milovníkům hradů a zámků. Vůbec poprvé představí Ústecký kraj ucelený materiál věnovaný muzeím a galeriím, který v grafické podobě Brány do Čech doplní nabídku.

Materiály jsou koncipovány ve dvou variantách. Jako celokrajské, prezentující čtyři turistické destinace v jednom materiálu, nebo jako v případě skládaček, samostatně v barvách základních kamenů loga Brány do Čech, což je tolik úspěšný projekt mediální kampaně Ústeckého kraje. V průběhu letošního roku přibude k propagačním tiskovinám exkluzivní kniha fotografií a image magazín o kraji, materiál s TOP konkrétními výlety a podle Radka Vonky dojde i na tolik potřebný a očekávaný propagační TV spot.

Projekt Brána do Čech, který je nositelem dlouhodobého programu Ústeckého kraje pro podporu cestovního ruchu v regionu, získal v loňském roce řadu prestižních ocenění.

Z loňského ročníku veletrhu Regiontour v Brně si zástupci kraje odvezl ocenění za první první místo v kategorii Nejlepší turistický portál.

Na veletrhu Tourmap 2011 v kategorii Mapy a atlasy s turistickým obsahem českých krajů, regionů a obcí vyhrál soubor map Ústeckého kraje 1. místo a konečně na veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň 2011 v soutěži propagačních materiálů z celé České republiky získal Ústecký kraj ve 4 kategoriích dvě první místa a jedno třetí. První místa patří do kategorie Mapy, ve které zvítězila Mapa Ústeckého kraje připravená v rámci projektu Brána do Čech a v kategorii Infomateriály, kde porota ocenila Průvodce Ústeckým krajem, součásti projektu Brány do Čech. Třetí místo pak kraj bral v kategorii Brožury-průvodce, tematické stezky.

„Projekt Brána do Čech za tu dobu, co je prezentovaný, přinesl náležitá oceněná. Ale co je důležitější, stal se pojmem, značkou turistické nabídky a kvality. Stejnojmenný webový portál veřejnost vnímá, používá a zapojuje se do jeho doplňování a aktualizací,“ uvádí k projektu jeho spoluautor Radek Vonka.

„V loňském i letošním roce rozjíždíme kampaň Brány do Čech naplno, tak doufáme, že budeme mít šanci získat v soutěži Velká cena cestovního ruchu veletrhu Regiontour 2012 jedno z prestižních ocenění,“ doplnil Radek Vonka.

První tři místa se vyhlašují v kategoriích Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší turistický portál, Nejlepší turistický produkt, Nejlepší cestovní kancelář a Nejlepší elektronický newsletter. Soutěž je určená pro krajské úřady, organizace destinačního managementu, turistické regiony, města, obce a nově také pro cestovní kanceláře. Vyhlášení proběhlo ve čtvrtek večer, až po uzávěrce této strany Deníku.

Informaci o tom, jak Ústecký kraj na letošním ročníku veletrhu Regiontour uspěl, přineseme v některém z dalších vydání.