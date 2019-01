Severní Čechy – Chystáte se na dovolenou s dětmi na severu Čech? Pokud nechcete šlápnout při výběru pobytu vedle a nemáte možnost získat potřebné reference od přátel či známých, může vám pomoci projekt Místo přátelské rodině.

Logo si mohla vylepit také miniškolka YMCA | Foto: DENIK

Jak najít takové místo s personálem, který je k dětem přátelský? Podívejte se na databázi těchto míst na www. sladovani.cz. Naleznete tam seznam pro-rodinně orientovaných zařízení v Ústeckém a Libereckém kraji, která na základě posouzení zadaných kritérií získala certifikát „Místo přátelské rodině“.

„Může jít o penzion, prodejnu, restauraci, lékárnu, informační centrum, ale i úřad nebo jinou instituci, kde byly vytvořeny vhodné podmínky pro rodiče s dětmi nebo osobami s handicapem.



Taková místa mají dětský koutek, bezbariérový přístup, takže není problém se dostat dovnitř s kočárkem, personál vás i děti radostně uvítá a restaurace nabídnou dětské menu a nekuřácké prostředí,“ přibližuje Soňa Mudrochová, manažerka projektu z Centra komunitní práce v Ústí nad Labem.

Certifikovaná Místa přátelská rodině poznáte snadno – jsou označena samolepkou.



„Převážně matky s dětmi dobře vědí, jak je namáhavé pohybovat se s kočárkem po městě a jak člověk uvítá každé místo, kde je s dětmi vítán a kde mu nejsou kladeny žádné zbytečné překážky. To je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli tato místa vyhledávat a udělat jim co největší reklamu, aby se i ti ostatní připojili a abychom vytvořili prostředí, kde se budou rodiny s dětmi cítit dobře,“ dodává Soňa Mudrochová.



Míst, kde si mohli samolepky nalepit, protože splnili stanovená kritéria, je v severních Čechách v současnosti 25. Certifikace však jimi neskončila. Centrum komunitní práce Ústí nad Labem místa mapuje, posuzuje a databázi Míst přátelských rodině bude dále rozšiřovat. Co musíte udělat, pokud chcete své zařízení přihlásit nebo jiné doporučit?



„Stačí zaslat kontaktní údaje, což je adresa, e–mail, telefon, web pokud jej máte, na e–mailovou adresu: schovancova@ckpul.cz. Vytipovaná místa budou navštívena, ohodnocena, a pokud vyhoví zadaným kritériím, získají certifikát a označení Místo přátelské rodině,“ uvádí manažerka projektu.

Tři nejlepší



Mezinárodní konferenci „Lokální pro-rodinná politika a slaďování rodinného a pracovního života – příklady dobré praxe z ČR a ze zahraničí“ budou 14. června v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem oceněna tři Místa přátelská rodině z Ústeckého a Libereckého kraje, která vytvořila vhodné podmínky pro návštěvu s dětmi, nejlépe vyhověla předepsaným kritériím a získala tak cenný certifikát.



Penzion UKO, Bedřichov u Jablonce nad Nisou



Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice



Kavárna Bárka kafe, Ústí nad Labem