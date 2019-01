Jablonec nad Nisou – Impozantní stavby České republiky vzbuzují údiv, stejně tak jejich verze v drahém kovu.

Při pohledu na naše chrámy zakláníme hlavy v údivu s pocitem lidské malosti. Zaostříme–li na motiv osmi a půl centimetrových medailí, chce se nám smeknout.



Platinová krása, jejíž výroba je vzhledem k tvrdosti materiálu velmi náročná, má hodnotu statisíců.



Druhá investiční medaile ze série Významné stavby opustila lis jablonecké České Mincovny minulý týden.



„Zájem investorů byl ještě před emisí tak velký, že si objednali padesát kusů,“ upozornil Zdeněk Vojtěch, vedoucí exportu. Chrám svaté Barbory na půlkilové medaili z platiny vydávají v omezeném nákladu pouhých dvě stě kusů.



Cena drahých kovů na světových trzích navzdory ekonomické krizi neklesá či nestagnuje, ale právě naopak. Stále stoupá. „Tento trend bude zřejmě ještě pokračovat,“ dodal ředitel mincovny Jan Vízek.



Pracuji na unikátní medaili, víc neprozradím



Cestu z matičky Prahy do mincovního města Jablonce zná nazpaměť. Je autorem české dvacetikoruny, padesátníku, ale také investičních medailí ze zlata i z platiny.



Akademický sochař Vladimír Oppl však daleko více času tráví v ateliéru nad sádrovými návrhy. Jeho iniciály najdeme i na nejkrásnější zlaté minci na světě. Toto ocenění Česká republika získala v roce 1999 v prestižní soutěži časopisu World Coin News za minci v hodnotě 10 000 korun ze sady Karel IV.



Jste dvorním dodavatelem platinových medailí?

Zatím ano, ale to se může okamžitě změnit, když už mi další zakázky nedají.



Nebylo výběrové řízení. Vás oslovili, abyste se zhostil tohoto úkolu.

To je pravda. Mne to velice těší. Jsem rád, že jsem to mohl dělat s panem Kulhánkem. To ale neznamená, že na tom budu pokračovat dál.



Ale určitě jsou nějaké signály, že byste měl připravovat zlatou kilovou dvoutisícovku.

To ne. Kdyby mi to někdo naznačil, tak bych o tom věděl, ale mně nikdo nic nenaznačil, tudíž o tom nic nevím.



Kolik potřebujete času na přípravu, aby se to dalo zvládnout, abyste byl spokojen na sto procent – u vás tedy na sto dvacet procent – s tím, co bude v sádře?

Abych byl opravdu spokojen, tak bych na to potřeboval alespoň měsíc.



Jak dlouho jste měl na druhou půl kilovou platinu?

To si nepamatuji, protože už je to velmi dávno. Obvykle nedělám jen jednu věc. Takže nelze separovat jeden čas od toho, který věnuji ostatním věcem – sádrovým návrhům dalších motivů medailí, třeba pro Národní pokladnici, pro další společnosti, pro pana Tvrdíka a další.



Co tam máte jako takový hezký bonbónek, ke kterému rád usedáte a těší vás?

Bonbónky mám, ale o nich nemohu mluvit, což je mi líto, ale jsou to opravdu velké bonbónky.



Najdeme je ve stříbře, ve zlatě, v platině?

Ve stříbře, ale větších rozměrů.



Jedná se tedy o investiční stříbro?

Ne. Toto bude ještě větší.



To vypadá jako průměr více než dvacet centimetrů.

Rozhodně, ale víc už vám nemůžu říct.



A bude to mince nebo medaile?

Medaile, ale víc už opravdu prozradit nemohu.



Závěs na řetězu?

Ne, to ne. Já jsem dělal insignii pro vysokou školu v Českých Budějovicích. Tím jste mi připomněla, že jsem něco takového dělal, ale nic takového to nebude.



Řekněte alespoň termín, kdy se to dozví veřejnost.

Tipuji, že to bude nejdříve kolem Vánoc. (lek)

ROZDÍL PŮL ROKU A 180 000 KORUN



– První platinovou investiční medaili ze série Významné stavby o hmotnosti půl kilogramu emitovala jablonecká Česká Mincovna 4. listopadu 2009 – Medaile zobrazuje Chrám svatého Víta v Praze z jedné strany, z druhé pak klečícího Bedřicha kardinála Schwarzenberga, katolického kněze, který se významně přičinil o dostavbu katedrály. Autor návrhu Vladimír Oppl.



– Prodejní cena 590 000 korun.



– Druhou platinovou investiční medaili ze série Významné stavby o hmotnosti půl kilogramu emitovala jablonecká Česká Mincovna 8. července 2010 – Medaile zobrazuje chrám svaté Barbory v Kutné Hoře z jedné strany, z druhé pak samotnou postavu světice. Autor návrhu Vladimír Oppl.



– Prodejní cena 770 000 korun.