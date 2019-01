Sasko /ZAJÍMAVOSTI OD SOUSEDŮ/ – Kolo času se v Pevnosti Königstein ve dnech 5. a 6. června vrátí o mnoho let zpět, do dob třicetileté války. Tehdy táhla , přesně roku 1639, švédská vojska od Pirny okolo Königsteinu na Čechy.

Königstein je známý nejen u nás v Evropě, ale i po celém světě. | Foto: azimmermann.com, flickr a pevnost Königstein

O 371 let později vezmou Švédové, nebo lépe řečeno 160 amatérských žoldáků a mušketýrů z celého Německa, pevnost útokem, což tenkráte opominuli. Šest uniformovaných skupin tedy o víkendu „obsadí“ pevnost.



V areálu pevnosti na návštěvníky čeká atmosféra tehdejší nelehké doby, polní ležení a vojenské bitky, bivakování, rekonstrukce bitevních scén, ukázkový výcvik a pochodová cvičení.



Dvakrát za den, a to v sobotu i v neděli, zaútočí švédské jednotky na brány pevnosti. První útok nastane okolo 13. hodiny a druhý bude následovat přibližně v 16.00 hodin.



Oba budou trvat asi hodinu a v obou případech odtáhnou Švédové s nepořízenou. Pevnost totiž ve svých dějinách nebyla nikdy dobyta.

Už jste ji dobyli vy?

Pevnost Köngistein, vystavená na vysoké skále, rozkládající se na ploše 9,5 ha, patří mezi nejoblíbenější výletní místa v Sasku. Uprostřed bizarní krajiny Saského Švýcarska a pouze 30 kilometrů jihovýchodně od Drážďan směrem do Čech představuje atraktivní cíl pro turisty.



Pohodlné dobytí pevnosti usnadňují dva výtahy a parkoviště v blízkosti pevnosti.



Na skalní plošině ve výši 247 metrů nad hladinou Labe se nachází více než 50 různých stavebních objektů, svědků minulých staletí.



Jsou to například nejstarší dochovaná kasárna v Německu (1589/90), první posádkový kostel v Sasku (1676) a nejhlubší studna v Sasku, hluboká 152,5 metru.



Téměř dva kilometry dlouhá trasa podél hradeb pevnosti nabízí fascinující výhledy na labské údolí, Saské Švýcarsko a výběžky východní části Krušných hor. Pro návštěvu pevnosti Königstein počítejte alespoň dvě hodiny.



Na Königsteinu najdou milovníci historie také stálé výstavy, jako například na hradě Jana Jiřího (Georgenburg) - „Stavební historie objektu a státního vězení s ukázkou vězeňské cely“, v Nové zbrojnici (Neues Zeughaus) - „Pevnostní stavitelství a vojenské dějiny od roku 1806 do roku 1945“ (od května do září), v Studničním domě (Brunnenhaus) - „Historie studny a čerpání vody“ (o saských zimních prázdninách, od dubna do října a o víkendech ukázky restaurované čerpací techniky z roku 1912) či na Magdalenině hradu (Magdalenenburg) - „Stavební historie objektu a historie tří obřích sudů na víno“ a řadu dalších.