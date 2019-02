Litoměřice - Děti z litoměřické školy už loni pomohly svým vrstevníkům v Keni. A teď si mohly zahrát originální stolní hru, pro niž figurky vznikají právě tam.

Hra „Kiumbové – tajuplný balík z Afriky“ si razí cestu k českým školákům. Ti si i díky originální stolní hře s figurkami vyrobenými v Africe zvyšují povědomí o problémech tohoto kontinentu a nelehkém životě domorodých obyvatel.



Zahrát si hru, která vznikla v českých hlavách, si mohli i žáci jediné soukromé základní školy na Litoměřicku, Linguy Universal.

Kiumbe je stvoření

„Jedná se o hru určenou dětem ve věku od 6 do 12 let. Hlavní součástí hry je pět zvláštních postaviček Kiumbů, které jsou specifické tím, že každá z nich je ručně vyřezána z mastku v africké Keni.



Výtěžek z prodeje hry „Kiumbové – tajuplný balík z Afriky“ pomáhá chudým lidem v Keni zlepšit jejich životy,“ připomněla Renata Rokůsková, předsedkyně občanského sdružení ShineBean, jež hru poprvé představilo 2. prosince loňského roku.



„Kiumbe“ je svahilské slovo, které znamená „stvoření“. I když se škola Lingua Universal zaměřuje na výuku jazyků, mateřský jazyk Kiumbů – svahilština v jejích osnovách není.



Přesto měly děti z Linguy již příležitost naučit se mnoho zajímavého o Keni, kde se Kiumbové vyrábí, a o životě tamních dětí - díky projektu Škola škole, který realizuje sdružení ShineBean pro české a keňské základní školy a do něhož je Lingua Universal také zapojená.



V rámci projektu Škola škole jsou pro české děti připraveny besedy s promítáním o životě v Keni. Jednotlivé třídy si pak dopisují s partnerskými třídami v Keni a české děti společně podpoří jedno či více nejchudších dětí v partnerské třídě.



Ty dostanou školní uniformu a mladou kozu. Kůzlata, která se koze později narodí, budou prodána a za utržené peníze budou hrazeny další náklady na vzdělání dítěte.

Objevené strategie

Hru Kiumbové dětem z litoměřické školy představila Renata Rokůsková právě při besedě s promítáním v rámci projektu Škola škole.



„Žáci 5. a 6. třídy se dozvěděli, co nového se událo v jejich partnerské základní škole Konditi v Keni a jak se daří třem dětem, které podpořili žáci Linguy Universal v loňském roce.



Vzhledem k rozvíjejícímu se přátelství mezi českými a keňskými dětmi se žáci o situaci v Keni živě zajímali a měli řadu podstatných otázek, o kterých jsme mohli společně diskutovat,“ přiblížila Renata Rokůsková.



Příležitost zahrát si hru „Kiumbové – tajuplný balík z Afriky“ tvořila druhou, oddechovější část programu. Součástí hry je i příběh o tom, kdo jsou Kiumbové a jak se dostali ke dvěma českým dětem. Každý Kiumb má své jméno a odlišné vlastnosti.



„Během vysvětlování pravidel si děti netrpělivě prohlížely Kiumby a vybíraly si ty postavičky, které jim byly osobně nejvíc sympatické. Ukázalo se, že pravidla nejsou vůbec složitá. Děti hra velmi zaujala a postupně v ní začaly objevovat možnosti nejrůznějších strategií,“ získala zajímavý poznatek předsedkyně občanského sdružení, které sídlí právě v Litoměřicích.

Než je hra na stole

Figurky Kiumbů se vyrábějí v Tabace, vesnici u města Kisi v Keni. Kámen mastek se nejprve ořeže pilou a oseká mačetou, konečný tvar a detaily obličejíků se vyřezávají nožíkem. Hotová figurka se ohladí smirkovým papírem a nabarví certifikovanými, netoxickými barvami.



Design pro Kiumby vytvořil renomovaný výtvarník a hudebník Maťo Mišík, který je také autorem komiksu. Příběhy napsala Klára Pospíšilová, autorka knihy Kozí doktorka, hru vytvářeli Radka Lomničková a Jakub Těšínský z České deskoherní společnosti.



Hru, figurky i příběh tvůrci konzultovali s dětským psychologem Matějem Lipským.