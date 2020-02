Díky světoznámému seriálu HBO Černobyl se loni začalo mnoho lidí zajímat o to, jak to tam dnes vypadá. Zažili jste turistický boom?

Seriál HBO byl skvělý a my jsme byli samozřejmě rádi, že se lidé začali o černobylskou zónu zajímat i z hlediska turistiky. Ale protože nějaký čas trvá, než si lidé naplánují dovolenou, tak jsme enormní zájem o návštěvu Černobylu zatím nepocítili.

I bez seriálu se ale počet turistů do oblasti za poslední čtyři roky zvýšil o celých sedmdesát procent a věříme, že v tomto roce vzroste ještě výrazněji.

Takže teď už vám turisté telefonují a rezervují si návštěvu černobylské zóny?

Ano, je jich mnoho. A velká většina z nich chce navštívit Černobyl právě díky seriálu televize HBO.

A kolik lidí přijelo do Černobylu loni jako turisté?

Za loňský rok to bylo celkem 125 000 návštěvníků doslova ze všech koutů světa.

A to včetně Rusů?

Ano, včetně Rusů. Pro turisty z postsovětských zemí máme speciální prohlídky, neboť jejich znalosti jsou mnohem hlubší než většiny turistů ze Západu.

Je možné i dnes v okolí Černobylu potkat lidi, kteří tam žili v době jaderné havárie?

Samozřejmě. Jsou tam lidé, kteří sice byli po havárii evakuováni, ale pak se prostě sami rozhodli vrátit do svých domovů. My, jako Černobyl Tour, nabízíme i zájezdy, v rámci nichž je možné tyto lidi navštívit a popovídat si s nimi. Právě před několika dny jsem byla s turisty u jedné paní, která žije ve městě Černobyl, kam se vrátila už krátce po evakuaci.

Jak se k turistickému boomu v Černobylu staví lidé, kteří tamní havárii zažili a pro které byl výbuch reaktoru i jejich osobní tragédií?

Dnes už je jejich pohled na turistiku do černobylské zóny příznivější než dříve. A to proto, že jak zóna, tak město Pripjať, které bylo pro mnohé z nich do havárie domovem, díky turistům znovu ožívají. Staví se nové silnice, obnovuje se infrastruktura, o místo se začíná zajímat veřejnost a objevují se plány, jak ho zachránit.

Jezdí do Pripjati i její bývalí obyvatelé?

Právě v těchto dnech slaví město Pripjať 50 let od svého vzniku. Při této příležitosti byla uspořádána návštěva padesáti bývalých obyvatel tohoto města, kteří tam jeli společně s turisty, aby se spolu s nimi podívali do svého města, aby jim vyprávěli o tom, jak tam kdysi žili.

O Pripjati se hovoří jako o „Pompejích SSSR“. Je šance, že by byla městu poskytnuta památková ochrana?

My se o to pokoušíme. Naším cílem je dostat Prijpať do seznamu památek UNESCO, protože Pripjať je významným historickým místem nejen z hlediska Ukrajiny, ale celého světa, a jako takové je třeba chránit. Zdá se, že k tomu získáme podporu i současné ukrajinské vlády.

A jak se to s plánovanou přírodní rezervací, která měla v prostoru „zakázané zóny“?

Dnes už je větší část zóny biosférickou přírodní rezervací. Díky nepřítomnosti lidí se sem vrátila původní divoká příroda. Dnes jsou tu i zvířata, která jinde na Ukrajině už vymizela, stáda losů, smečky vlků, daří se tu i vysazeným stádům koní, kterých tu divoce žije dnes už přes 120. Podobně dobře se tu daří stromům a dalším rostlinám. Prostě vše tu je pouze v rukou přírody.

A jak je to s radiací? Jsou stále v černobylské zóně místa, která zůstávají nebezpečná pro lidské zdraví?

Samozřejmě že jsou i značně zamořená místa, ale překvapivě i v nich žijí bez větších problémů zvířata. Za ty roky u nich vznikla zvláštní forma imunity.

A turisté nejsou radiací nijak ohroženi?

Pro turisty existují speciálně připravené trasy, které byly zkontrolovány odborníky s dozimetry.

Jak vysokou dávku záření dostane turista během jednodenní návštěvy?

Při obvyklé jednodenní návštěvě, kdy turisté jsou v zóně asi od 10 do 19 hodin, odpovídá množství radiace, které jste vystaveni během 1,5 hodiny dlouhého letu letadlem. Takže zcela minimální dávka. Díky malé úrovni radiace je dnes možné navštívit s turisty i samotnou Černobylskou elektrárnu, což dříve možné nebylo. Samozřejmě stále jsou v zóně z hlediska radiace nebezpečná místa, ale tam turisty nevodíme.