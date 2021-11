Asi jedním z prvních, kdo v Česku začal mluvit o tom, že Indie začala úspěšně zvládat covid díky nasazení ivermektinu, byl publicista a někdejší neúspěšný kandidát do Senátu za Realisty Benjamin Kuras.

V rozhovoru, který s ním koncem září zveřejnil server Parlamentní listy a převzal ho i Neviditelný pes, Kuras na otázku Jaroslava Polanského: "Z Indie přicházejí zprávy o úspěšném zvládání covidu, a to přesto, že tam panuje chronický nedostatek vakcín. Jak to?" odpověděl: "Možná právě díky tomu nedostatku vakcín. Zdravotníci státu Uttarpradéš, kde je vakcinováno jen asi 10 % populace, byli zřejmě nuceni vyzkoušet (u nás a celkově na Západě proklínaný) ivermektin a snížili jím úmrtnost na čtyři případy denně, ve státě s 240 miliony obyvatel. Pokus přebírají další indické státy, a dá-li se věřit listu India Times, covid se z Indie začíná vytrácet. Ale zde budou politici jeho užívání zakazovat, lékaři a média jej donekonečna zesměšňovat jako lék pro dobytek. A my se můžeme dohadovat, proč se o něm skoro ani nesmí veřejně mluvit."

Kuras nikde v rozhovoru neuvedl, kde ono číslo o údajné úmrtnosti čtyři případy denně vzal, ani z čeho vychází jeho domněnka, že "zdravotníci byli zřejmě nuceni" vyzkoušet ivermektin, popřípadě jak přišel na to, že se o něm "nesmí mluvit". Nicméně informace, že indický stát Uttarpradéš "vyřídil covid ivermektinem", se od té doby po českých sociálních sítích i dezinformačních serverech rychle rozšířila.

"Indický stát Uttarpradéš je prakticky bez koronaviru. Podle úřadů pomohl ivermektin," zněl titulek článku, který 12. října 2021 zveřejnil ve své české verzi server Epoch Times. Podle tohoto článku nebyly již ve více než 60 okresech státu Uttarpradéš hlášeny žádné další případy covidu-19. "Uvádí se také, že míra uzdravení pacientů s covidem-19 je 98 %. Tento trend potvrdila i vláda," tvrdil text, zveřejněný serverem Epoch Times. Odkaz na něj se začal rychle šířit na sociálních sítích, kde jej sdíleli různí uživatelé odmítající očkování a vyznávající konspirační teorie o nemoci covid-19.

Ve světě sdílelo zprávy o Uttarpradéši a tamějším údajném blahodárném vlivu ivermektinu podle analytického nástroje sociálních médií CrowdTangle více než 100 tisíc uživatelů sociálních platforem, jako je Facebook, Instagram, Reddit a Twitter. Zpráva se také objevila v některých médiích, například v americké krajně pravicové kabelové televizi One America News nebo na obdobném serveru Gateway Pundit, známém publikováním falešných zpráv a nepodložených konspiračních teorií.

Uttarpradéš z toho není ještě venku

Podle agentur pro ověřování faktů je však tvrzení o tom, že Uttarpradéš je bez koronaviru, fakticky nepřesné. A doloženo není ani to, že by za případným poklesem infekce stálo opravdu nasazení ivermektinu.

Podle informací serveru Health Feedback z 12. října 2021 bylo za "bezcovidové" prohlášeno pouze 34 ze 75 okresů v Uttarpradéši, tedy necelá polovina. A indické státní zdravotnické orgány, včetně Indické rady pro lékařský výzkum, ivermektin jako léčbu covid-19 podle Health Feedback ve skutečnosti nedoporučují, a to kvůli nedostatku důkazů podporujících jeho účinnost. Health Feedback je celosvětová síť vědců, kteří ve zdravotnických a lékařských médiích třídí fakta od fikce.

Je pravda, že Indie zaznamenala po druhé ničivé vlně nákazy covid-19 z jara 2021 (podle National Geographic trpěla Indie mezi březnem a květnem 2021 nejhorší vlnou covid-19 na světě, jež zvýšila počet jejích obětí na více než 400 tisíc) prudký pokles případů této infekce v mnoha svých regionech a že některé z těchto oblastí skutečně podporovaly nebo podporují užívání ivermektinu. "Žádné důkazy však nenaznačují, že za poklesem nákazy stojí právě toto doporučení," upozorňuje Health Feedback.

Podle tohoto serveru způsobila pokles pravděpodobně spíše vysoká úroveň imunity mezi populací v důsledku promoření předchozími infekcemi v kombinaci s očkováním a s dalšími opatřeními, jako byl lockdown.

Nedostatek informací

Vláda indického státu Uttarpradéš začala doporučovat užívání ivermektinu k prevenci a k léčení pacientů s mírným průběhem covid-19 loni v srpnu. Porovnání epidemiologických údajů z Uttapradéše a z jiných indických států vyvolávalo dojem, že ivermektin je při zvládání pandemie covid-19 účinnější než očkování. Tento dojem je ale podle vědců z Heath Feedback ve skutečnosti nepodložený.

Podle údajů z dobrovolnického projektu Covid19india, jenž shromažďuje statistiky o výskytu covid-19 z více oficiálních zdrojů, utrpěl Uttarpradéš dvě velké vlny nákazy touto nemocí. První vlna vrcholila zhruba v polovině září 2020, druhá koncem dubna 2021.

V září 2021 vláda Uttarpradéše oznámila, že došlo k 99procentnímu poklesu počtu případů výskytu nemoci. Někteří lidé si to okamžitě spojili s předchozím doporučením ivermektinu. Jenže jakkoli stát Uttapradéš hlásil k 7. říjnu 2021 pouze 147 aktivních případů nákazy, za okresy bez covidu bylo prohlášeno jen 37 z jeho 75 okresů.

"Kromě toho rozdíl mezi počtem potvrzených případů onemocnění a mezi procentem obyvatelstva, u něhož se vyvinuly protilátky proti viru SARS-CoV-2, naznačoval, že Indie míru nákazy značně podhodnocuje," uvedl Health Feedback.

Navíc různé oblasti země nesledovaly situaci stejně, takže je obtížné porovnávat jejich epidemiologickou situaci. "Například Kérala představuje v současnosti asi polovinu všech nových případů výskytu nákazy v Indii, což podle One America News a Gateway Pundit dokazuje, že tento stát, který popisují jako příliš závislý na vakcínách a méně na ivermektinu, covid-19 nezvládl," uvádí sdružení Health Feedback.

Podle něj však tento stav způsobilo spíše to, že stát Kérala měl konkrétně oproti Uttarpradéši mnohem lepší a účinnější testování, což naznačily studie sledující výskyt protilátek v populaci. "V Kérale připadal jeden případ výskytu covid-19 na každých šest testovaných, v Uttarpradéši na každých 100 testovaných. To ale neznamená, že stát Kérala musel mít nutně více nakažených než Uttarpradéš. Spíše šlo o to, že jeho testy byly schopny detekovat více případů nákazy," konstatuje sdružení Health Feedback.

Souběžnost neznamená příčinnou souvislost

Fakt, že Uttarpradéš doporučil svým občanům užívat ivermektin, nemusí nijak souviset s tím, že v tomto státě klesl výskyt případů onemocnění covidem. "Souběžnost dvou událostí nemusí nutně znamenat, že jedna byla příčinou té druhé. Korelace sama o sobě neznamená kauzalitu. Například v létě roste spotřeba zmrzliny a současně se lidé častěji topí. To ale neznamená, že tonou kvůli pojídání zmrzliny," uvádí Health Feedback.

Pokles mohly ve skutečnosti způsobit další faktory jako míra promoření nebo očkování. Tento názor zastává také epidemiolog Rajib Dasgupta, který v článku, publikovaném v odborném časopisu The Conversation, vysvětlil, že prudký pokles případů výskytu covid-19 v červnu 2021 mohl způsobit vysoký podíl dříve infikovaných jedinců v kombinaci s očkováním a zvýšeným testováním.

"Čtvrtá celostátní studie provedená Indickou radou pro lékařský výzkum v červnu a červenci 2021 ukázala, že 67,6 % populace starší šesti let mělo protilátky proti SARS-CoV-2 v důsledku očkování nebo díky předchozímu prodělání nákazy. Toto číslo je mnohem vyšší než v předchozích třech národních sérologických průzkumech (0,7 % v květnu až červnu 2020, 7,1 % v srpnu až září 2020 a 24,1 % v prosinci 2020 až lednu 2021)," uvedl server Health Feedback.

Důležitou roli hraje také očkování. Podle údajů Our World in Data dostalo k 7. říjnu 2021 alespoň jednu dávku vakcíny proti covid-19 téměř 40 % indické populace a 18 % je plně očkováno. Na základě údajů shromážděných mezi dubnem a srpnem 2021 indičtí odborníci z oblasti veřejného zdravotnictví zjistili, že jedna dávka vakcíny je "na 96,6 procenta účinná v zabránění smrti".