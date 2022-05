„Ve Lvově jsou slyšet výbuchy. Všichni zůstaňte v krytech," uvedl starosta západoukrajinského města Andrij Sadovyj. Později uvedl, že zasaženy byly tři elektrické stanice, což vedlo k výpadkům dodávek elektrického proudu.

To se týká i některých zdravotnických zařízení. Údery podle něho způsobily významné škody na městské infrastruktuře, zničeno bylo mnoho oken a někde byly přerušeny dodávky vody. Dva lidé utrpěli zranění.

Šéf ukrajinských železnic Oleksandr Kamyšin uvedl, že ruské rakety zasáhly šest nádraží na střední a západní Ukrajině, informuje britská BBC. Nikomu ze železničářů ani cestujících se podle něho nic nestalo, infrastruktura je ovšem vážně poškozena. Dodal, že kvůli ostřelování nabralo zpoždění čtrnáct vlaků, ale první z nich už se znovu daly do pohybu.

Ukrajinská železnice je terčem útoků ze strany Ruska, které se snaží Kyjev odříznout od zbraní i pohonných hmot dodávaných Ukrajině západními spojenci.

Očití svědci hlásili přinejmenším tři výbuchy také v Dnipru. Exploze byly slyšet i v pravobřežní části Kyjeva. Přelet střel byl zaznamenán nad Ternopilskou oblastí. 'Přílet nepřátelské rakety' potvrdili také v Kirovohradské oblasti. Poradce ministra vnitra Anon Heraščenko navíc informoval o sestřelení dvou střel, přelétajících město Vinnycja, dodal Unian.

Významná ukrajinská protiofenzíva zatlačila ruské síly zhruba 40 kilometrů východně od města Charkov, uvedl Institut pro studium války ve své nejnovější zpravodajské zprávě. Organizace dodala, že tato protiofenzíva by mohla vytvořit podmínky pro širší operaci s cílem vytlačit Rusy z většiny jejich pozic v okolí města.

Ukrajinci podle svých slov odrazili další útoky na Donbasu. „Amáda v Doněcké a Luhanské oblasti za posledních 24 hodin odvrátila dvanáct nepřátelských útoků. Zničila při tom šest tanků, patnáct obrněnců, devět transportních vozidel a pět dělostřeleckých systémů,“ stojí v prohlášení generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil.

#Ukraine : Ukrainian forces with artillery destroyed two #Russia -n tanks, damaged a TOS-1A Thermobaric launcher (ammunition detonates after shrapnel hit). One MT-LB was destroyed as well. pic.twitter.com/enbQ4EODSV

Ukrajina údajně také útočí na ruské pozice na Hadím ostrově. Ve videu zveřejněném na Facebooku ukrajinské operační velitelství Jih ohlásilo zásah dvou ruských vojenských pozic na Rusy okupovaném ostrově dronem Bayraktar-2. O incidentu informuje The Kyiv Indepentent, zprávu nelze nezávisle ověřit.

Běloruské ozbrojené síly ve středu zahájily náhlé cvičení, které má údajně prověřit jejich bojovou připravenost, uvedla agentura TASS s odvoláním na ministerstvo obrany ukrajinského souseda. O aktivitě běloruských sil informuje i agentura Reuters. Podle ministerstva cvičení nepředstavuje žádnou hrozbu pro sousedy ani pro evropské společenství obecně.

V Doněcku ovládaném separatisty vypukl masivní požár. Ruská státní agentura RIA Novosti informuje, že při ukrajinském ostřelování ropného skladu v Makijivce byl zabit jeden člověk a dva zraněni. Explozi má mít na svědomí ukrajinské dělostřelectvo, informuje také televize Nexta. Makijivka se nachází v Ruskem kontrolované oblasti samozvané Doněcké lidové republiky na východní Ukrajině. Hoří čtyři nádrže s ropnými produkty po 5000 tunách.

Oil depot in Makiivka in the #Russian controlled Donetsk region #Ukraine, 4 tanks with oil products of 5 thousand tons each are burning after #Ukrainian artillery fire hit the area. #UkraineRussiaWar #Russia pic.twitter.com/nU4rjyJTRq