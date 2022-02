Když na pravém břehu Dunaje vzniklo v sedmdesátých letech sídliště Petržalka se svými více než sto tisíci obyvateli největší v tehdejším Československu, začala kolabovat bratislavská hromadná doprava.

Přes Dunaj byly v té době jen dva mosty a ani autobusy, ani železnice k přepravě tak velkého množství lidí ve špičkách nestačily.

Proto bylo v polovině sedmdesátých let rozhodnuto o výstavbě „lehkého metra“, které by kombinovalo podzemní dopravu v centru Bratislavy a nadzemní na jeho okrajích. „Rozvojové plány zpracovávané do první poloviny 80. let uvažovaly o různé délce tras, nejdelší varianta dosahovala 103 kilometrů,“ řekl Peter Martinko z Klubu přátel městské hromadné a regionální dopravy pro slovenské HN.

Dohoda s Polskem o Turówu: Ministerstvo zveřejnilo znění smlouvy

V roce 1985 začala faktická výstavba, jen pro rok 1989 bylo na stavbu vyčleněno pět miliard korun. Po sametové revoluci byla výstavba „ruského“ metra zastavena a v roce 1991 vyhrála tendr na nové metro francouzská společnost Matra. Do roku 2000 se však na realizaci projektu nenašly peníze. A to přesto, že už v roce 1994 se slovenská vláda usnesla, že téměř půlmilionové hlavní město samostatného Slovenska metro potřebuje.

Tramvaj do centra

Uprostřed Petržalky zůstalo na další desítky let mnoho set metrů dlouhé betonové torzo tunelu, který měl metru sloužit. To teď s dalšími zbytky rozestavěné trasy mizí. „Hrubá stavba stanice metra Janíkův dvůr a tři sta metrů dlouhý úsek traťového tunelu metra bude postupně zbourán, práce budou trvat několik týdnů,“ uvedl v polovině ledna na svém webu Bratislavský kraj.

Na místě zlikvidovaných zbytků metra mají vzniknout kilometry nové tramvajové trasy, která spojí centrum Bratislavy s Petržalkou. „Nově vybudovaná přepravní kapacita tak umožní přesun až 30 tisíc cestujících denně v každém směru,“ uvedl primátor Matúš Vallo. Tramvaj je financována z fondů EU ,a proto musí být hotová do konce roku 2023.