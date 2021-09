Volby do ruské dolní komory parlamentu jsou smíšené - polovina mandátů ve 450členné dumě je rozdělena podle stranických kandidátních listin a dalších 225 poslaneckých míst je obsazeno většinovou volbou v jednomandátových okruzích.

Podle předběžných údajů Jednotné Rusko, které má vazbu na prezidenta Vladimira Putina, nezopakuje výsledek z minulých voleb, kdy mělo přes 54 procent hlasů. Tiskové agentury to spojují s poklesem popularity strany v důsledku horšící se ekonomické situace v zemi i s obviněním z korupce, které proti současnému vedení země vznáší opozice vedená nyní vězněným opozičním předákem Alexejem Navalným.

Ústřední volební komise oznámila, že zpracovala 100 procent hlasovacích lístků odezdaných minulý týden ve volbách do dolní komory ruského parlamentu. Vládní strana Jednotné Rusko, spojená s prezidentem Vladimirem Putinem, uhájila dvoutřetinovou většinu ve Státní dumě. Komise chce konečné výsledky oficiálně vyhlásit v pátek. Hlasování předcházely měsíce represí úřadů vůči opozici, která zároveň kritizuje samotný průběh voleb a upozorňuje na volební podvody.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.