Za epicentrum nákazy je považována centrální čínská provincie Chu-pej. Zde v pátek podle místní zdravotnické komise zemřelo na nemoc COVID-19 dalších 139 osob. Počet nakažených se zvýšil o 2420 na 54 406.

Počet nově nakažených se výrazně snížil ve srovnání s předchozím dnem, kdy bylo v pevninské Číně nahlášeno přes 5000 nových případů a v provincii Chu-pej přes 4800. Počet nemocných prudce vzrostl ve čtvrtek, kdy začala provinční zdravotnická komise do statistik zahrnovat i případy, které byly diagnostikovány novými klinickými metodami. Úřady novou metodiku zdůvodnily tím, že to klinicky diagnostikovaným pacientům umožní přístup ke včasné léčbě.

Čínští představitelé varovali, že COVID-19 se může dále šířit, protože se budou vracet do práce lidé po prodloužených novoročních svátcích. Země již zavedla některá bezprecedentní opatření ve snaze zamezit dalšímu šíření viru.

Města v provincii Chu-pej, která mají celkem více než 60 milionů obyvatel, byla prakticky uzavřena a veškeré veřejné činnosti zastavené. Lidé, kteří se vracejí po volnu do Pekingu, musejí zůstat 14 v izolaci doma nebo v daných místech pod zdravotnickým dohledem.

Kvůli vysokému počtu potvrzených i podezřelých případů provincie Chu-pej postavila provizorní nemocnice a poskytla pro ubytování pacientů některé veřejné budovy. Nově jmenovaný šéf zdravotnické komise provincie Chu-pej Wang Che-šeng na dnešní tiskové konferenci uvedl, že cílem je zajistit, aby žádný pacient nezůstal bez léčby. Více než polovina potvrzených případů je podle něj nyní léčena tradiční čínskou medicínou.

Viceguvernér čínské centrální banky Fan I-fej dnes slíbil, že Čína pomůže společnostem obnovit výrobu, jakmile to bude možné. Místopředseda Čínské komise pro regulaci bankovnictví a pojišťovnictví Liang Tchao pak dodal, že Čína zrychlí poskytování úvěrů na důležité investiční projekty a podpoří malé a soukromé firmy, které se kvůli koronaviru dostanou do obtíží.

Nejvíce případů onemocnění je právě v Číně, mimo pevninskou Čínou bylo zaznamenáno téměř 450 případů ve 24 zemích a teritoriích a tři úmrtí - v Japonsku, Hongkongu a na Filipínách. V pátek nově první případ oznámil Egypt.

USA evakuují Američany z výletní lodi u Tokia

Vláda Spojených států evakuuje americké občany a jejich rodiny, kteří zůstali na výletní lodi Diamond Princess. Napsal to list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroj z amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC). Loď je držena v karanténě v jokohamském přístavu, protože se na ní šíří nákaza novým typem koronaviru.

USA zorganizují dva evakuační lety, které by měly přepravit zhruba 380 lidí z Japonska zpět od USA. Přiletět by mohli již v neděli. Evakuovaní mají být přepraveni do Kalifornie na leteckou základnu Travis, kde by nejprve byli podrobeni lékařské kontrole. Pak by je čekala povinná karanténa 14 dní.

Úřady na Havaji také v pátek oznámili, že japonský turista, který pobýval na Havaji na přelomu ledna a února, byl po návratu domů pozitivně testován na koronavirus. Hledají proto všechny osoby, které s ním mohly přijít do styku. Muž se zřejmě nakazil ještě před cestou případně po cestě, napsala agentura Reuters.

Všech zhruba 3400 cestujících a členů posádky je v karanténě na lodi Diamond Princess více než týden. Na lodi je přes 200 nakažených. Podezření, že se nemoc na plavidle Diamond Princess šíří, pojaly úřady poté, co Hongkong potvrdil koronavirus u člověka, který na lodi pobýval.

Japonské ministerstvo zdravotnictví původně plánovalo nechat všechny cestující a členy posádky na lodi do středy příštího týdne, nakonec však v pátek nechalo vystoupit z lodi na břeh všechny osoby, kterým je 80 a více let a trpí nějakou chronickou chorobou nebo měli kajuty bez oken s podmínkou, že budou mít negativní testy na nový koronavirus.

Americký prezident Donald Trump také poděkoval Kambodži, že nechala ve svém přístavu po dvou týdnech na moři přistát výletní loď společnosti Carnival Cruise s 1455 cestujícími na palubě, z nichž 650 bylo Američanů. Plavidlo přitom předtím kvůli obavám z šíření nákazy odmítlo přijmout pět asijských zemí, ačkoliv se na palubě u žádného z pasažérů ani členů posádky neobjevily symptomy nemoci.