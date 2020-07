Osmnáctý červenec je v Jihoafrické republice i ve světě vyhrazen vzpomínce na nositele Nobelovy ceny a bojovníka proti apartheidu Nelsona Mandelu. Nyní by oslavil sto druhé narozeniny. Letos je však jeho vzpomínka poněkud zkalena tím, že pár dnů předtím zemřela Mandelova dcera Zindzi. Mezi příčiny patřila i nákaza covid-19.

Zindzi Mandela, Nelson Mandela a Ahmed Kathrada | Foto: Velvyslanectví Jihoafrické republiky

K úmrtí Mandelovy dcery, které bylo 59 let, došlo v pondělí13. července. Informace o nákaze se dostaly na veřejnost o den později, kde to oznámil její syn Zondwa. „To neznamená, že zemřela na komplikace spojené s covidem, ale pouze to, že byla pozitivně testována,“ řekl podle CNN Zondwa Mandela. „Bylo provedeno několik dalších testů a ty nám poskytnou další informace o tom, co by mohlo vést k její předčasné smrti,“ dodal.