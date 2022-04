Maďarsko je zatím jedinou zemí, která podobnému řízení čelí. „Je nutné tyto mechanismy využívat. Když někteří lídři porušují principy právního státu a demokracie a my nad tím zavíráme oči. Zastávám názor, který mi velí můj selský rozum, že když někdo vstoupí do nějakého klubu, kde jsou nějaká pravidla, a chce od tohoto klubu peníze, tak by ta pravidla měl respektovat,“ myslí si například český europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).

Volby v Maďarsku byly svobodné, ale neférové, tvrdí pozorovatelé OBSE

Poněkud rezervovaně se ale k případnému potrestání Maďarska staví lidovec Tomáš Zdechovský, který je v Evropském parlamentu ve stejné politické frakci EPP.

„Obrovský problém je ten, že někteří poslanci poté, co nevyhrál jejich kandidát, začali šíleně bušit do Viktora Orbána. Ale on už čtyřikrát vyhrál volby. Nehodnotím to, jaká je situace v Maďarsku, ale hodnotím to, že volby byly mezinárodními pozorovateli uznány jako demokratické. Nedošlo tam k podvodům. Teď to volání po tom, aby Maďarsko přišlo o sto procent fondů, pokud nenapraví věci, které někteří politici považují za protiprávní, mi připadá hodně účelové,“ řekl.

Evropská komise zahájí disciplinární řízení s Maďarskem, oznámila Leyenová

Pospíšil se ale domnívá, že pokud by Komise v tomto případě nezasáhla, Evropa by se mohla dočkat sílícího populismu a koroze demokracie v členských státech. Pro něho osobně je pak největším problémem Maďarska potlačování práv LGBT skupin.

„Ostatně součástí voleb bylo i referendum s účelově podanou otázkou, zda a nakolik má být součástí výuky ve školách i informace o sexuálních menšinách. To referendum naštěstí není platné, protože nehlasoval dostatečný počet voličů, což samo o sobě něco vyjadřuje, doplnil Pospíšil.

Prohlášení předsedkyně Evropské komise přišlo krátce poté, co v Maďarsku vyhrála volby strana Fidesz premiéra Viktora Orbána. Součástí voleb bylo i referendum, v němž se voliči vyjadřovali k takzvanému zákonu proti pedofilii. Ten Evropská komise označila za diskriminační vůči LGBT komunitě.

Se zdviženým obočím hledí evropské orgány i na Polsko. Vadí jim hlavně změny v polské justici, které vnímají jako nedemokratické.

Orbán získal ústavní většinu. Může si s Maďarskem udělat, co chce

„Jsem velkým kritikem poměrů v polské justici, na druhou stranu dneska Polsko převzalo obrovskou odpovědnost při řešení uprchlické krize. Na rozdíl od maďarského lídra se k tomu Poláci staví jednoznačně. Teď bychom naopak měli Polsku pomoc, aby zvládlo více než dva miliony uprchlíků a problémy vnitřní politiky trochu odložit. Maďarsko je ale jiná situace,“ řekl europoslanec Pospíšil.

Sami Maďaři tvrdí, že Komise šla na ruku evropské levici. Podobně to vnímá i Zdechovský. „Zastavit fondy Viktoru Orbánovi je vlhký sen pro všechny piráty a zelené. Ale nemyslím si, že ten sen je splnitelný,“ dodal europoslanec.