S globálním výskytem nového typu koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19 se začaly v prostředí světových sociálních sítí šířit a sdílet i dezinformace a konspirační teorie, podle nějž nákazu šíří někdo úmyslně, veden těmi či oněmi cíli.

"Přišlo to z USA, máme důkaz!"

Nový snímek se snaží tyto teorie podpořit. Volba použité vlakové cisterny přitom naznačuje, že se tvůrce obrázku snaží poukázat na Spojené státy americké. V plné verzi snímku je totiž podle webu Checkyourfact (Ověřte si fakta) patrné, že cisterna nese logo společnosti Gatx Corporation, celosvětového pronajímatele železničních vozů, který působí v Severní Americe.

Na to narážejí i někteří internetoví diskutéři, podle nichž byla cisterna zachycena ve Washingtonu DC, tedy v samotném srdci americké politiky.

Ne všechno na snímku je ale skutečná realita. "Obrázek byl digitálně změněn tak, aby obsahoval označení COVID-19. Tento štítek nesplňuje oficiální standard pro železniční značení," uvádí web Checkyourfact. Rovněž videa podobných cisteren, jež jsou dostupná na webových stránkách firmy Gatx, dokazují, že firma takové štítky nepoužívá a žádné cisterny s nimi nemá.

Neodpovídá to zavedeným standardům

Americká železniční asociace, která stanovuje standardy označení pro železniční vozy převážející potraviny, navíc podle časopisu Trains Magazine vyžaduje, aby tyto reportovací značky měly "dvě, tři nebo čtyři písmena" a číslice v počtu "až šest".

Společnost Railinc, která spravuje databázi těchto označení pro severoamerickou železniční dopravu, nedisponuje podle svého vyjádření na firemním Facebooku značkou "COVID-19".

"V našem systému není registrováno žádné označení či známka, odpovídající slovu COVID," uvedl pro agenturu The Associated Press Steven Hinkson, komunikační ředitel společnosti Railinc. "Pravidla upravující registrované ochranné známky umožňují pouze dva až čtyři alfanumerické znaky. COVID by tento standard nesplňoval."

Nemoc postupuje

Nákaza novým typem koronaviru se poprvé vyskytla v centrálním čínském městě Wu-chan koncem minulého roku a od té doby přerostla v globální pandemii. Podle koronavirového centra Univerzity Johna Hopkinse onemocnělo k začátku dubna v důsledku nového viru asi 1,3 milionu lidí na celém světě a 78,5 tisíce lidí zemřelo.