Mimořádně křehký pokrok. WHO varovala před předčasným rušením opatření

Pokrok dosažený v Evropě v boji proti koronaviru je stále mimořádně křehký, a státy by proto měly důkladně zvážit, zda už nastal čas na zmírnění opatření proti jeho šíření. Uvedl to dnes podle agentury AP šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) v Evropě Hans Kluge. Rušení některých opatření přijatých v boji s koronavirem SARS-CoV-2 v minulých dnech oznámilo například Rakousko, Dánsko či Česko.

Lidé 4. dubna 2020 tráví slunné jarní odpoledne u Boleveckého rybníka v Plzni. Kvůli pandemii koronaviru platí vládní nařízení, které omezuje soustředění velkého množství lidí na jednom místě | Foto: ČTK

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE. "Máme před sebou v tomto maratonu stále ještě dlouhou cestu a pokrok, kterého jsme dosud v boji s virem dosáhli, je mimořádně křehký," uvedl Kluge. "Myslet si, že se blížíme ke konci, by bylo nebezpečné," dodal a zdůraznil, že v boji s virem není místo pro chyby. V Rusku výrazně narostl počet nakažených. Španělsko má dalších 757 obětí Přečíst článek › Podle šéfa evropské odnože WHO nenastal okamžik, aby Evropa přestala koronaviru věnovat plnou pozornost. Jakékoli zmírnění opatření přijatých v boji s šířením koronaviru by měly evropské státy podle Klugeho "velmi důkladně zvážit". Poradce generálního tajemníka WHO Bruce Aylward, který se vrátil z mise ve Španělsku, dnes uvedl, že je příliš brzy na to, aby mohl být vzhledem k vývoji optimistický. Šíření nákazy v této jihoevropské zemi se podle něj ale "rozhodně zpomaluje". Španělsko je po Itálii druhou nejpostiženější zemí v Evropě. Podle dnešní bilance si tam nemoc covid-19 vyžádala již 14 555 obětí a celkem se nakazilo více než 146 tisíc lidí. Slovensko omezilo volný pohyb. Opatření vyvolalo třenice ve vládní koalici Přečíst článek ›

Autor: ČTK