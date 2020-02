Čína dnes oznámila, že v úterý zaznamenala 2015 nových případů, což je podle agentury Reuters nejméně za jeden den od 30. ledna. Celkem se v Číně dosud novým koronavirem nakazilo 44.653 lidí a bilance obětí stoupla v úterý o 97 na 1114, z toho je 1068 v centrální provincii Chu-pej, kde v úterý zemřelo 94 infikovaných.

Čínský vládní poradce pro zdravotnictví Čung Nan-šan prohlásil, že počty nových nákaz v některých čínských provinciích klesají, a předpověděl, že epidemie koronaviru do dubna skončí. Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom v úterý varovala, že epidemie představuje globální hrozbu, která může mít horší dopady než terorismus.

Již v úterý ovšem některá světová média informovala, že Čína do svých statistik zjevně nepočítá osoby, které jsou virem sice infikované, žádné příznaky nemoci se u nich ale neprojevily. Nařízení nevést ve statistikách lidi bez symptomů nařídilo již v pátek Čínské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Podle agentury Reuters není zcela jasné, zda před tímto nařízením nakažení bez příznaků v oficiálních statistikách byli či nebyli.

Čínské úřady začaly v oblastech nejhůře postižených epidemií koronaviru Covid-19 zabírat soukromé nemocnice, hotely a byty, aby získaly místa pro nakažené. Úředníci zabavují také auta, a dokonce i ochranné roušky, napsal dnes list Financial Times.

Jedním z dalších opatření proti šíření epidemie je i zrušení Velké ceny Číny formule 1 v Šanghaji, plánované původně na 19. dubna. Automobilová federace FIA ji dnes odložila na neurčito. Také organizátoři veletrhu mobilních technologií Mobile World Congress v Barceloně podle zdrojů agentury Reuters akci kvůli koronaviru možná zruší.

Zatímco čínské úřady tvrdí, že situace kolem koronaviru je pod kontrolou, Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že epidemie představuje globální hrozbu, která může mít horší dopady než terorismus. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že první vakcína proti novému koronoviru by mohla být vyvinuta za 18 měsíců, a vyzval svět, "aby se probral" a vir považoval za "veřejného nepřítele číslo jedna".

Číně se snaží pomoci i české subjekty. V humanitární sbírce pro město I-čchang z provincie Chu-pej se díky Třebíči, Kraji Vysočina a dalším dárcům sešlo takřka 400 kilogramů zdravotnického materiálu včetně roušek a dezinfekce. Do Číny by měl materiál přepravit vládní speciál.

Lékárny zaznamenaly extrémní poptávku po rouškách také v Česku. Vyprodány jsou na mnoha místech také respirátory proti virům. Přerovská firma Ardon Safety, která ochranné pomůcky dováží právě z Číny, nyní domlouvá nové dodavatele ústenek a respirátorů s nanovlákny v Indii.

Koronavirus vyvolává nemoc s příznaky chřipky, jen u některých pacientů ale vede k rozvoji virového zápalu plic, jenž může vyústit až v selhání dýchání. Podle dosavadních informací odborníků umírají na virus převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím.

Zemřelo 94 dalších lidí

V čínské centrální provincii Chu-pej v úterý zemřelo na koronavirus dalších 94 lidí. Celkem tak viru, který byl pojmenován Covid-19, v provincii již podlehlo 1068 lidí. S odvoláním na sdělení místní zdravotnické komise o tom informovala agentura Reuters. Podle čínských úřadů bylo v provinci Chu-pej zaznamenáno dalších 1638 případů nákazy novým koronavirem, což je nejméně od 31. ledna, kdy bylo zaznamenáno 1347 nově nakažených. Celkový počet nakažených v provincii v úterý tak stoupl na 33 366.

Většina úmrtí byla zaznamenána ve Wu-chanu, který je hlavním městem provincie a ohniskem nákazy. V úterý bylo ve městě zaznamenáno 72 nových úmrtí na Covid-19, zatímco v pondělí 67.

Na výletní lodi v Jokohamě se nakazilo už 175 lidí

Nákaza novým koronavirem Covid-19 se potvrdila u dalších 40 lidí na výletní lodi Diamond Princess, která kotví v přístavu v japonské Jokohamě. Podle agentury Reuters to dnes oznámil japonský ministr zdravotnictví Kacunobu Kató. V Japonsku je nyní nejvíce infikovaných koronavirem mimo Čínu.

Dohromady se tak nákaza podle japonských médií objevila u 175 lidí na výletní lodi. Mezi nově nakaženými je podle ministerstva zdravotnictví i jeden člověk, který dohlížel na dodržení karantény. Japonci tvoří deset z nově nakažených, ostatní nakažení pochází podle japonského ministerstva zahraničí z 11 zemí, včetně Spojených států a Číny, čtyři jsou ve vážném stavu.

Činitel, který zodpovídal za dodržování karantény pasažérům a posádce rozdával dotazníky týkající se jejich zdravotního stavu od 3. února. Podle nařízení nosil masku a rukavice, ale neměl ochrannou kombinézu.

Japonské úřady počátkem února rozhodly držet 14 dní v karanténě všech 1045 členů posádky a 2666 cestujících, kteří na lodi trávili luxusní dovolenou ve východní Asii. Podezření, že se nemoc na plavidle Diamond Princess šíří, pojaly úřady poté, co Hongkong potvrdil koronavirus u člověka, který na lodi pobýval.

Další výletní loď Westerdam, která vyplula 1. února z Hongkongu, smí zakotvit v Kambodži a vylodit své cestující. Pro 802 členů posádky a 1455 cestujících na palubě tím končí nejistota a bloudění mezi přístavy, které je odmítaly přijmout, přestože na palubě není žádný potvrzený případ nákazy novým koronavirem.

Rusko propustilo po zotavení oba nakažené

"Pacient se uzdravil a opustil nemocnici pro infekční choroby," uvedlo podle TASS zdravotnické středisko. Čínský občan byl v nemocnici Čitě v Zabajkalském kraji od 26. ledna. Podle lékaře Sergeje Jurčuka série testů prokázala, že pacient v těle koronavirus již nemá. V karanténě nadále zůstávají manželka a dcera čínského občana. Na výsledky jejich testů se čeká.

Na konci ledna Rusko potvrdilo dva případy onemocnění koronavirem. Kromě Číňana v Zabajkalském kraji izolovali zdravotníci jednoho čínského občana také v Ťumeňské oblasti. O jeho propuštění z nemocnice informovaly ruské úřady již v úterý.

Kvůli obavám z šíření koronaviru Rusko preventivně umístilo do karantény stovky čínských i ruských občanů, kteří nedávno přicestovali do Ruska z Číny. Tento týden nařídili dvoutýdenní karanténu i novému čínskému konzulovi v uralském Jekatěrinburgu.