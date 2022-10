Podobné je to i v případě připojení Záporožské a Chersonské oblasti na jihu země. V Záporoží drží Ukrajinci kontrolu nad velkou částí území, včetně regionální metropole Záporoží. V Chersonu ukrajinské jednotky pomalu postupují k hlavnímu městu oblasti a mají pod kontrolou desítky měst a vesnic na severu této části země. Ani mluvčí Putina Dmitrij Peskov neuměl odpovědět na otázku, jaké území se tedy včera k Rusku „připojilo“.

Situace na jihovýchodě UkrajinyZdroj: Deník

2. Co ruská anexe dalších ukrajinských území znamená ve skutečnosti?

Z hlediska mezinárodního práva vůbec nic – území jsou nadále z pohledu světa součástí Ukrajiny. Kreml bude ale na oblasti pohlížet jako na území Ruské federace, což může využít v propagandě vůči obyvatelstvu. Putin prohlásil, že tato území nebudou součástí mírových vyjednávání s Ukrajinou, pokud by k nim došlo. „Lidé v Luhansku, Doněcku, Chersonu a Záporoží se stávají našimi občany. Navždy,“ uvedl Putin. O platnosti jeho slov rozhodne ale až vývoj na válečné frontě.

Kreml zahájí anexi ukrajinských území. Je to vůle milionů lidí, prohlásil Putin

3. Může Putin rozhodnout po anexi o obraně těchto území jadernými zbraněmi?

Aktuální verze ruské vojenské doktríny to umožňuje. Na druhé straně během včerejšího projevu, plného agresivních útoků proti Západu, o tom Putin neřekl ani slovo. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov však krátce před tím novináře odkázal na text ruské vojenské doktríny, kde se o možnosti použití jaderných zbraní při útoku na Rusko jasně píše.

4. Co může udělat a udělá po další ruské anexi Západ a co udělala a ještě může udělat Ukrajina?

Ukrajina oznámila, že s Ruskem ukončuje jakákoli vyjednávání do doby, dokud bude v čele země Vladimir Putin. Podalo také urgentní žádost o vstup do NATO, čímž vyloučila ústupek Kremlu i v tomto směru. Unie připravila další balík sankcí proti Rusku, který se nyní ještě rozšíří. Na podpoře Kyjevu se nic nezmění, nejspíš ještě vzroste. Zároveň se zvýší intenzita snah Západu odstrašit Putina od použití jaderných zbraní. Hrozbou tvrdé, konkrétní a pro Rusko i Putina samotného zničující odpovědi. Zintenzivní se však i přípravy na eventualitu jaderného konfliktu.