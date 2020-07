Zároveň dodává, že důležité je pro ni i to, jak se vlastníci objektů stavějí k otázce nájemného. „Zatímco vedení Slovanského domu v Praze bylo vstřícné a navrhlo nám hned na začátku nájemní prázdniny, OC Palladium není ochotno poskytnout ani slevu navrhovanou vládou,“ popisuje Mixová další problémy, které musejí podnikatelé řešit.

Neshody kolem termínu

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý si pomoc státu v programu Antivirus pochvaluje, ale upozorňuje, že záchranná síť není úplná. Velké firmy například upřednostňovaly rozšíření Antiviru o režim pro trvalé provozy, které musely udržovat, i když jsou pro ně ztrátové. Podle Dlouhého by k prodloužení Antiviru mělo dojít i po srpnu 2020 zejména kvůli dlouhodobě postiženým odvětvím ekonomiky.

„Rovněž podporujeme systémové zakotvení státní podpory v částečné zaměstnanosti podle německého vzoru tzv. kurzarbeitu tak, aby mohl v budoucích krizových situacích rychle a flexibilně pomoci zaměstnancům i firmám,“ říká Dlouhý.

Zdroj: DeníkZástupci podnikatelů a někteří ekonomové míní, že prodlužování Antiviru by však mohlo udržovat některá místa uměle, protože některé výroby se nepodaří zachránit a zaměstnanci, kteří jsou dnes doma na překážkách, stejně skončí na úřadu práce. Pokud by ale nebrali 80 procent mzdy, mohli by už teď změnit profesi a pomoc firmám, jimž lidé chybějí.

Šéf největší odborové centrály Josef Středula ale soudí, že by Antivirus měl „rozhodně fungovat beze změn do konce roku“. Kurzarbeit by pak měl být zaveden 1. ledna 2020, neboť dříve se to pravděpodobně nestihne ani legislativně.

Záleží na shodě všech aktérů

V tomto postoji zřejmě najde podporu u ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), která na legislativním zakotvení zkráceného pracovního týdne pracuje. „Paragrafové znění zákona představím v rámci Baličku zaměstnanosti v srpnu,“ sdělila Deníku s tím, že „rychlost projednávání novely se bude odvíjet od konstruktivního postoje všech aktérů“.

Připomněla, že v SRN se kurzarbeit vyvíjel v různých podobách, poprvé byl sektorově použit v roce 1910 a v dnešní podobě byl zaveden až o 47 let později se značnými úpravami v 70. letech minulého století. Sama by například přivítala, kdyby se propojil s rekvalifikací lidí v méně perspektivních oborech.

O Antiviru ještě v červenci

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) míní, že je třeba z Antiviru přejít do klasického kurzarbeitu. „Ten totiž motivuje firmy, aby maximálně vyráběly i v době, kdy z objektivních důvodů nemohou jet na plný výkon, a proto jim stát pomůže částečným proplácením mezd,“ sdělil Deníku.

V období mezi posledním srpnem, kdy Antivirus končí a přijetím nové legislativy ovšem musí nějaká pravidla fungovat. „Uvidíme, jestli to bude prodloužený Antivirus, nebo vymyslíme něco chytřejšího,“ dodal. Vicepremiér je přesvědčen, že kurzarbeit bude schválen ještě letos. Vláda se hodnocením programu Antivirus bude zabývat ještě v červenci.