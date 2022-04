S jednáním mezi Českem a USA o smlouvě o obranné spolupráci podle Fialy prezident souhlasil kvůli ruské agresi na Ukrajině. "Sám k tomu dodal, že před ruskou agresí by byl zdrženlivější, ale nyní to bude podporovat," dodal premiér na tiskové konferenci po jednání s prezidentem v Lánech na Kladensku.

Americká základna v Česku? Jen hezké přání, uvedl premiér Fiala

Případné zřízení americké vojenské základny na českém území by Zeman podle premiéra nepodporoval. Fiala ale zdůraznil, že Česko o žádné základně s USA nejedná. "Nikdo nás o základnu nepožádal, my jsme o žádné základně nejednali a není to téma, které by bylo na pořadu dne," zdůraznil Fiala. Souhlas s vytvořením základny v ČR by podle premiéra musely vyslovit obě parlamentní komory. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) by byl pro schvalování referendem.

Zeman se nezúčastní summitu v Madridu

Ministerský předseda uvedl, že bude prezidenta na jeho žádost znovu zastupovat na summitu NATO, který bude v červnu v Madridu. Zeman podle premiéra svou absenci zdůvodnil tím, že mu lékaři zakázali cestovat letadlem.

Zeman také požádal Fialu o to, aby reprezentace běloruské opozice měla v ČR vytvořeny důstojné podmínky "ve formě styčné kanceláře nebo běloruského domu", uvedl premiér. Prezident rovněž vyzval ke vstřícnosti při udělování víz běloruským studentům, kteří se podobně jako opozice staví proti režimu Alexandra Lukašenka, jenž umožňuje ruské útoky na Ukrajinu z běloruského území.

Americká základna v Mošnově? Primátor Ostravy Macura: Základ je odborná analýza

O přítomnosti amerických vojáků na českém území se začalo diskutoval po sobotním vyjádření ministryně obrany Černochové, která Deníku N řekla, že po Velikonocích při jednání ve Spojených státech se svým protějškem Lloydem Austinem chce otevřít i téma americké přítomnosti v ČR.

Česko by mohlo podle Černochové uzavřít dohodu jako Slovensko, podle níž Američané mohou v zemi využívat dvě vojenské základny. Nalézt dohodu by podle ní chvíli trvalo.