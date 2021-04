Jak dlouho o ruském zapojení do Vrbětic věděli naši politici?

Podle informací z bezpečnostní komunity měli všichni členové Výboru pro zpravodajskou činnost při Bezpečnostní radě státu (premiér, ministr vnitra, ministr obrany, ministr zahraničí a šéfové tří tuzemských tajných služeb) základní informace o zapojení GRU do výbuchu ve Vrběticích v roce 2014 už na jeho zasedání 7. dubna. „To je věc, kterou nemohu říct,“ řekl Hamáček na přímou otázku, kdy se o poznatcích zpravodajců dověděl. Oficiálně stanovisko zní, že se to dověděli v pátek 16. dubna. Hamáček v neděli potvrdil, že český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka byl ve středu v Praze na konzultacích.

Co chtěl ministr Hamáček řešit v Moskvě?

Oficiálně tam jel dojednávat dodávky vakcíny Sputnik V poté, co bude schválena Evropskou lékovou agenturou. Podle jeho nedělního vyjádření v ČT ale byla cesta konzultována s bezpečnostními složkami. Pravděpodobně šlo tedy o krycí manévr, který měl ruskou stranu zmást. Hamáček připustil, že jediné, co se nepovedlo, bylo Babišovo vyjádření o tom, že mu cestu zatrhl. Nelíbilo se mu ani to, že o závěru pátrání tajných služeb unikly informace v předstihu, přičemž nevyloučil, že za tím stál exministr zahraničí Tomáš Petříček. „V tomto směru probíhá prověřování,“ uvedl.

Co vedlo Rusy k útoku na muniční sklad a byl opravdu cílem?

Ministr vnitra Jan Hamáček potvrdil, že agenti GRU operovali v říjnu 2014 ve Vrběticích, ale policie pracuje s variantou, že k výbuchu zbraní mělo dojít až 3. prosince v Bulharsku. „Vrbětický výbuch byl nejspíš jejich chyba, mělo to přijít jinde,“ sdělil Deníku vysoce důvěryhodný zdroj z bezpečnostní komunity. Ruští agenti zřejmě měli ve Vrběticích nainstalovat rozbušku, díky níž měly být zbraně bulharského obchodníka Gebreva určené pro Ukrajinu zlikvidovány mimo území ČR.

Kdo jsou Rusové, kteří měli být ve Vrběticích?

Jde o dva agenty jednotky 29155 vojenské tajné služby GRU Alexandera Miškina a Anatolije Čepigu. Jsou to podle fotografií v pase stejní muži, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Salisbury v roce 2018. V roce 2015 se podle deníku The New York Times tato skupina pokusila otrávit novičokem bulharského obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva. Jeho firma dodávala zbraně na Ukrajinu. Jednotka má prý na svědomí i nepovedený puč v Černé Hoře v roce 2016, v rámci něhož měl být spáchán také atentát na tehdejšího premiéra a nynějšího prezidenta Mila Djukanoviče.

Co bude znamenat “zrušení” české ambasády v Moskvě?

Další ochlazení vztahů. Pokud Rusové vyhostí i českého velvyslance, bude to zahájení dvoustranné diplomatické studené války.

Jaká je pozice Pražského hradu?

Prezident Miloš Zeman zatím mlčí. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček pouze uvedl, že nejvyšší ústavní činitelé postupují v součinnosti a hlava státu se vyjádří příští týden. Vzhledem k tomu, že Zeman má k Rusku a prezidentu Putinovi přátelský vztah, prosazoval dodávky vakcíny Sputnik V bez jeho schválení EMA a zařazení Rosatomu do tendru na stavbu jaderného bloku v Dukovanech, je aktuální vývoj pro Hrad mimořádně nepříjemný. Na odhalení agentů GRU má lví podíl BIS, kterou Zeman označil za čučkaře a jejího ředitele Michala Koudelku odmítl opakovaně povýšit na generála. Celá věc se také přímo dotýká Zemanových nejbližších spolupracovníků Martina Nejedlého a Vratislava Mynáře, kteří do Ruska často jezdili a mají tam i byznysové zájmy.

Jaký dopad to bude mít na dodávky ruské vakcíny Sputnik V?

Zřejmě žádný. Pokud ji Evropská léková agentura EMA schválí, v případě potřeby ji budeme nakupovat z Německa, kde se má vyrábět.

Přestanou nám Rusové dodávat plyn, jaderné palivo a ropu?

Ne, diplomatické ochlazení většinou nemívá přímé obchodní dopady tohoto typu. Na ruském plynu jsme závislí a nelze předpokládat, že bychom připustili uzavření kohoutků. Avšak i Rusové by se báli mezinárodní reakce a ve hře je pořád spuštění plynovodu Nord Streamu II z Ruska do Německa.

Vyloučí vláda Rosatom z dostavby Dukovan?

To už je jisté. Vicepremiér Karel Havlíček uvedl, že je to „vysoce pravděpodobné“, ale ministr vnitra Jan Hamáček sdělil, že bezpečnostní dotazník nebude Rosatomu vůbec odeslán. „Nevím, na co bychom se jich v něm mohli zeptat,“ řekl. Vyloučil i účast Rosatomu v konsorciu firem.

V čem nám může teď pomoci členství v NATO a EU?

Česká diplomacie nyní musí být velmi aktivní. Pokud by se spojenci omezili jen na slovní vyjádření podpory, aniž by vyhostili další ruské diplomaty jako výraz solidarity, byl by to neúspěch. Zatím k tomu nepřistoupili, ale jednání se rozběhnou v pondělí.

Mělo by Rusko zaplatit odškodnění za výbuch a vydat teroristy?

Nepochybně mělo, ale je to vysoce nepravděpodobné, protože Rusko odmítlo jakoukoli účast na výbuchu ve Vrběticích. Stále také tvrdí, že Miškin a Čepiga jsou civilisté.

Může tato kauza zahýbat výsledky podzimních voleb?

Rázná odpověď premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka, kterou ocenil i šéf BIS, jejich pozici nečekaně upevnila. Opozice nyní bude velmi těžko prosazovat hlasování o nedůvěře vládě, která se zachovala v této věci správně. Pokud premiér v této pozici obhájce českých zájmů vytrvá, může to přispět k jeho volebnímu vítězství.