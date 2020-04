Zeman vyhlásil termín voleb do Senátu a zastupitelstev krajů. Budou v říjnu

Volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek a v sobotu 2. a 3. října. Termín dnes vyhlásil prezident Miloš Zeman. ČTK to v tiskové zprávě sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Rozhodnutí prezidenta musí spolupodepsat premiér Andrej Babiš (ANO).

Volby, urna - ilustrační foto | Foto: ČTK

Volby do Senátu i krajů se musí konat ve třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí volebního období senátorů či zastupitelů. Jejich termín vyhlašuje vždy prezident republiky, a to nejpozději do devadesáti dnů před jejich konáním. Vydání zadržených Tchajwanců do Číny není přípustné. Hrozí jim nebezpečí Přečíst článek › V krajských volbách se volí každé čtyři roky, a to ve třinácti krajích s výjimkou Prahy. Zatím poslední krajské volby se konaly 7. a 8. října 2016. V senátních volbách bude na podzim, stejně jako každé dva roky, obměněna třetina horní komory parlamentu. Hledání Kuberova nástupce Ještě před podzimními voblbami půjdou k urnám voliči na Teplicku, kteří budou hledat nástupce zesnulého senátora Jaroslava Kubery. Odložené doplňovací senátní volby na Teplicku asi budou nejpozději v druhé polovině června. Sněmovna dnes takřka jednomyslně schválila zákon, podle něhož se tyto volby musí uskutečnit do letních školních prázdnin. Pokud s tím bude souhlasit i Senát, prezident Miloš Zeman bude muset tyto volby vyhlásit před koncem května. Sněmovna zmírnila pravidla pro exekuce i insolvence. Předlohu projedná Senát Přečíst článek › Voliči na Teplicku si měli původně vybírat nástupce zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na přelomu března a dubna. Vláda ale hlasování odložila krizovým opatřením kvůli epidemii nového koronaviru. Nejvyšší správní soud však následně uvedl, že kabinet jednal mimo své pravomoci. První kolo voleb by se mělo konat nejpozději 19. a 20 června, aby případné druhé kolo se dvěma finalisty mohlo být 26. a 27. června. Prezident má termín voleb stanovit alespoň 20 dní předem. Voliči budou vybírat z desítky kandidátů, mezi nimiž měli rozhodovat na jaře. Zákon totiž stvrzuje platnost dosavadních kroků v přípravě voleb včetně registrace kandidátů.

Autor: ČTK, Redakce