„Musíme ukrajinským rodičům vysvětlovat, že Praha není nafukovací z hlediska ubytovacích a školních kapacit, byť je tu nejvíc pracovních příležitostí. My se jim snažíme vyjít co nejvíc vstříc a neřešíme to jako v Německu, kde se s nimi nikdo nebaví a umístí je tam, kde je volno, byť podmínky tam nejsou zrovna skvělé. Jsem rád, že jsme zvolili lidštější přístup. Doufám, že se setkám s ukrajinským velvyslancem, jehož chci požádat, aby i on krajanům vysvětloval, že jde o krizovou situaci, která vyžaduje opatření, jež se nemusí všem líbit. Není vyloučeno, že k relokaci sáhneme. Možná vyzkoušíme spádovost, školní kapacity ke svozu dětí, odpolední nebo sobotní vyučování v případě ukrajinských tříd.“

Balaš se stal novým ministrem školství. Řešit bude i důsledky války na Ukrajině

Inkluze vítána

Přihlásil se také k myšlence omezení počtu víceletých gymnázií, a to nejen kvůli snižování nerovností ve vzdělávání mezi regiony a jednotlivými skupinami obyvatelstva: „Byla by to i velká úspora. Představte si, že by děti zůstaly na základních školách, což by vytvořilo kapacitu, kterou nemáme. Je to úžasná myšlenka, ale otázka je, jak se to bude prosazovat. Je to jedna z možností.“

Je též zastáncem zařazování dětí s handicapem do běžného vzdělávacího proudu. „Osobně si myslím, že inkluze je správná a je třeba k tomu přistupovat v zájmu dětí. To, že se zdravé děti už ve třídách potkávají se spolužáky s postižením a naučí se jim pomáhat, je jedině pozitivní. Pravidla je ovšem třeba nastavit tak, aby to dobře fungovalo,“ řekl.

Prezidentova kritika

Obsáhle se věnuje kauzám hnutí STAN i připomínkám prezidenta Miloše Zemana k jeho osobě. „Mám pocit, že celý můj život se zredukoval na to, že jsem přijal Jana Rumla a napsal jsem posudek ve věci IPB, a jinak jsem v životě nic nedělal. Rumlův případ je velmi zveličován. Možná kdybych tušil, co z toho bude, zachoval bych se jinak. Pořád si myslím, že fakultu jsem nezatížil a nikoho jsem nepoškodil, protože stejně jako Jan Ruml byli přijati všichni se se stejným počtem dosažených bodů,“ sdělil.

Jak se Vladimír Balaš staví k zavedení jednoho povinného cizího jazyka na základních školách? Bude trvat na nepodkročitelné úrovni učitelských platů a měl by podle něj Vít Rakušan zůstat ministrem vnitra?

Dočtete se v zítřejším tištěném vydání Deníku.