Za účasti jihomoravského hejtmana Jana Grolicha vláda projednala programy pomoci. „Půjde o mobilizaci finančních zdrojů. V tuto chvíli nejsme schopni přesně odhadnout, kolik bude pomoc stát,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Doplnila, že pro lidi z postižených oblastí vyhlásí generální pardon na veškeré sankce spojené s plněním daňových povinností. Odloženo bude také podání daňového přiznání.

Dotace poskytnuté fyzickým osobám na rekonstrukci či asanaci domů budou podle Schillerové osvobozeny od daně z příjmu. „Protože příjem z dotací do daně z příjmu spadá,“ vysvětlila ministryně.

Vláda připravila program nazvaný „Živel“, ve kterém budou fyzické osoby moci žádat až dva miliony korun dotace a až tři miliony korun úvěru s jednoprocentním úrokem na opravu a obnovu zničených nemovitostí. Finance z programu mohou lidé, jejichž domovy byly určeny k demolici, použít také na nákup nové nemovitosti.

„Vláda zároveň také vzala na vědomí dotační program pro obce, který umožní opravy obecního majetku do původního stavu. Ministerstvo zde má připraveno 420 milionů korun,“ uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj. „Jedná se například o opravy škol či místních komunikací,“ vysvětlila ministryně Klára Dostálová.

„Nárok na pomoc mají jen ti, kterým byla způsobena újma. Neznamená to, že pokud v té oblasti žijete, ale nebyli jste zasaženi, tak dostanete peníze. Řešíme to, pomáháme rychle, ale neznamená to, že necháme ten systém zneužívat,“ varovala ministryně sociálních věcí Jana Maláčová.

Pomoc pro podnikatele

Finanční pomoci se dočkají také podnikatelé, kteří vinou řádění větrné smršti přišli o movitý majetek. Pokud měli majetek pojištěný, dostanou od ministerstva průmyslu a obchodu plnou částku rozdílu mezi cenou za pořízení nového majetku a sumou vyplacenou na pojistném. Ti, kteří majetek pojištěný neměli, dostanou až 80 procent nákladů na nákup nových aktiv, maximálně však do výše jednoho milionu korun.

Podpory od státu se dočkají i zemědělci, potravináři či lesníci, ktěří mohou celkem dostat až 1,5 miliardy korun podle výše skutečných škod.

Ministr vnitra Jan Hamáček také poděkoval příslušníkům Integrovaného záchranného systému i všem lidem, kteří na jihu Moravy pomáhají. Ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček pro změnu poděkoval Ředitelství silnic a dálnic či Správě železnic, kterým se podařilo v krátké době obnovit provoz na většině poškozených dálnic a železnic, ale také energetickým společnostem, které pro většinu zasažených oblastí dokázaly obnovit přísun elektrické energie.