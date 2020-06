„Povalil ji na podlahu a mnohočetnými údery pěstí a kopy ji opakovaně zasáhl do obličeje a trupu. Hlavou jí opakovaně udeřil o podlahu,“ uvedl státní zástupce s tím, že obžalovaný musel vědět, že ženu může zabít.

Čin odhalil soused staré ženy, který z jejího bytu slyšel sténání a volání o pomoc. Když zaklepal na dveře, otevřel mu její syn se zakrvácenou rukou. Žádal ho o rozmluvu se sousedkou, ale on zakřičel něco vulgárního a zabouchl. Soused proto raději zavolal policii, která agresora zadržela. Seniorku převezl záchranářský vrtulník do Plzně, ale vzhledem k jejímu stavu, kdy měla pohmožděný mozek, zlámanou čelist, hrudní koš i několik žeber a řadu dalších zranění, ji lékaři nedokázali zachránit.

Podle obhájce Šustek tehdy nevěděl, co dělá, jelikož byl pod vlivem léků proti bolesti, na nichž byl závislý a kombinoval je s alkoholem. Obžalovaný soudu řekl, že nevěří, že by matku zabil. „Nikdy bych nic takového neudělal, je to lež. Chtěl bych být na svobodě, našel bych si nějakého hypnotizéra a nechal si otevřít podvědomí, abych se dozvěděl, co se ve skutečně stalo. S matkou jsme se někdy hádali, ale není možné, že bych byl něco takového schopný udělat. Vždy jsem raději odešel z bytu, když se schylovalo k hádce,“ vypověděl Šustek.

Státní zástupce ale v závěrečné řeči uvedl, že čin byl spáchán surovým způsobem. A soud se s tím ztotožnil. „Obžalovaný byl odsouzen k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 23 let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou,“ řekla Deníku mluvčí KS Plzeň Lucie Jíchová. Rozsudek není pravomocný.