Ředitel obecně prospěšné společnosti Asistence Erik Čipera proto upozorňuje, že někteří lidé s postižením nedosáhnou na služby v objemu, na jaký byli dosud zvyklí. „Podle našich odhadů potřebuje asi deset tisíc lidí služby ve větším rozsahu než umožňuje stávající nejvyšší příspěvek na péči. Ti, jejichž možnost svobodně žít v přirozeném prostředí závisí na pomoci terénních sociálních služeb, touto změnou utrpí,“ uvedl pro Deník.

To potvrzuje i Kuba Neubert, který nejvyšší příspěvek na péči pobírá. „Pokryje mi služby na čtyři až pět hodin denně. Při zdražení to bude ještě méně,“ řekl Deníku. Kdyby neměl obětavou manželku, rodinné finanční zdroje a zázemí, nezvládl by to. Potřebuje skoro permanentní péči deset až šestnáct hodin denně. „Někteří lidé takové zázemí nemají a po zdražení jim mnohdy nezbude nic jiného než přejít do pobytové služby. Člověk má mít ale přece možnost svobodně si zvolit, kde chce žít. Návrh jde proti této svobodné volbě i proti filozofii osobní asistence,“ uvedl.

Neměl by problém se samotným zvýšením úhrad za sociální služby, jejich podfinancování je problém. Ruku v ruce s tím by ale podle něj měl být zvýšen právě také příspěvek na péči pro lidi s hendikepem. K jeho výraznému zvýšení pro lidi s nejtěžším postižením sice došlo poměrně nedávno – od dubna 2019 narostl o šest tisíc, částka je však pro mnohé stále nedostačující.

Nový stupeň

Obecně prospěšná společnost Asistence, poskytující služby lidem s tělesným postižením, už dříve rozjela kampaň za rozšíření spektra státní pomoci. Ke stávajícím čtyřem by podle zástupců organizace měl přibýt i nový, pátý stupeň příspěvku na péči, kde by částka byla individualizována podle konkrétní potřeby. Organizace to letos vyzkouší na pěti lidech, jimž bude soukromá pojišťovna vyplácet částku, kterou nezbytně potřebují nad nejvyšší možný příspěvek, zmiňovaných 19 200 korun.

Ke zvýšení hodinové sazby za terénní péči o lidi s postižením podle MPSV od března dojít musí, protože krajům, městům a pečovatelským službám rostou náklady. „Musíme vzít na vědomí vyšší nároky na poskytovatele sociálních služeb, kteří hledají další zdroje pro své financování,“ uvedl pro Deník mluvčí MPSV Jakub Augusta. Letos v lednu Úřad práce vyplatil celkem 359 509 příspěvků na péči, z toho 54 222 právě lidem s úplnou závislostí na pomoci druhých.

Výše příspěvku na péči (měsíčně) lidé do 18 let lidé nad 18 let



• Stupeň I (lehká závislost) 3 300 Kč 880 Kč

• Stupeň II (středně těžká závislost) 6 600 Kč 4 400 Kč

• Stupeň III (těžká závislost) 13 900 Kč 12 800 Kč

• Stupeň IV (úplná závislost) 19 200 Kč 19 200 Kč



Obecně prospěšná společnost Asistence navrhuje zavedení pátého stupně příspěvku na péči, kde by částka byla individualizována podle konkrétní potřeby.