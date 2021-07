Podle odborníků oslovených Deníkem přitom opravy poškozených staveb v postižené oblasti budou trvat nejméně dlouhé měsíce, ne-li ještě déle. „Není v silách firem v Česku, aby takové množství střech a domů rychle opravily,“ řekl Deníku Ivan Dvořák, cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů. „Pokud člověk není starý, nemocný, invalidní anebo nemohoucí, měl by se proto snažit svůj objekt zajistit vlastní silou,“ prohlásil.

I kdyby se totiž všichni profesionálové ihned rozhodli vyrazit na pomoc, stejně nejdřív musí dokončit rozdělané a dříve nasmlouvané zakázky. Jinak by jim totiž hrozily sankce. „Není možné si myslet, že pokrývači všeho nechají a hned tam pojedou opravovat střechy,“ konstatoval Dvořák.

Alespoň obhlédnout si škody a připravit se na to, čím se bude zabývat následující dlouhé měsíce, vyjel již v pátek z Hodonína Martin Jurásek, který se živí klempířskými a pokrývačskými pracemi. Jak dlouho opravy domů poničených tornádem potrvají, si vůbec netroufá odhadnout. „Těžko se to dá spočítat, i když jeden dům třeba budete dělat jen týden nebo 14 dní,“ řekl Jurásek Deníku.

Kromě nedostatku pracovních sil bude podle Juráska dalším bolavým místem nedostatek trámů na opravy. „Problémy budou mít i na pile, než to všechno nařežou. Nebudou stíhat vyrábět a dodávat,“ obává se řemeslník. Také podle něj je třeba, aby si lidé zakryli plachtami to, co z jejich objektů zbylo. „Bude je muset zkontrolovat statik, ale pokud je to zachovalé a trámy jsou ještě dobré, tak se to dá dočasně zakrýt, než se na tom začne dělat,“ míní.

Statici již počítají s tím, že budou muset posoudit stav několika tisícovek domů, aby bylo možné rozhodnout o jejich dalším osudu. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) se proto již obrátila s žádostí o pomoc na své členy. Autorizovaných statiků na Moravě působí 479, v Čechách 661. „Jde o velkou tragédii celostátního rozměru, jejíž následky se pokusíme zmírnit rychlým a odborným zásahem,“ slíbil předseda ČKAIT Robert Špalek.

Posouzení statikem je ale pouze prvním krokem k nápravě. „Poté to musí někdo naprojektovat, což také nebude jistě hned zítra,“ uvedl pro Deník prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Další komplikace podle něj nedobrovolným stavebníkům přinesou aktuálně nebývale vysoké ceny stavebního materiálu. Některé stavebniny navíc zřejmě v požadovaném množství vůbec nebudou k dispozici. „Když se podíváme třeba na cement, tak ten bohužel ani nedovezeme, protože není v celé Evropě,“ vysvětlil Nouza. Naopak potíže by zřejmě neměly být s cihlami.

Dobrou zprávou pro postižené lidi může být alespoň to, že si veřejnost jejich extrémně svízelnou situaci uvědomuje, a snaží se jim pomoci. Řemeslníky nevyjímaje. „Nejdřív sice musím dokončit rozdělané věci, protože nemůžu nechat jiný barák tak, že by do něj zatékalo. Ale hned jakmile to dodělám, tak na to půjdu. Snad už to bude do týdne,“ dodal klempíř Jurásek.