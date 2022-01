PŘEHLEDNĚ: Pravidla testování v zaměstnání. Jak často bude, co hrozí odmítačům

Vláda opět zpřísňuje opatření v boji s koronavirem. Kvůli dvoj- až trojnásobně nakažlivější variantě omikron budou muset firmy povinně testovat své zaměstnance, a to od 17. ledna. V prvních dvou týdnech dvakrát týdně. Vláda si od častějšího testování slibuje zploštění křivky denních přírůstku nově nakažených a zvládnutí epidemie. Už od úterý 11. ledna se zkracuje i karanténa, a to na pět dní. Jak bude testování probíhat a zda po pětidenní karanténě budou moci i neočkovaní lidé do hospody či na koncerty, se dočte v přehledu Deníku.

Testování v závodě Gerresheimer v Horšovském Týně. | Foto: Deník/Klára Mrázová