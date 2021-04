V tom, kdy se otevře další část obchodů nebo služeb, nemají vládní úřady zatím jasno. Vyřešena ještě není ani otázka, jak bude vypadat tabulka, jíž se bude rozvolňování řídit. Už nyní však ministerstvo zdravotnictví disponuje aplikací, která za pomoci QR kódu, což je něco jako čárový kód na potravinách, jen s více informacemi, oznámí, kdo je z hlediska koronaviru „bezpečný“. Dotyčný pak bude mít snazší život.

Na mobilu i na papíře

„Máme připravený systém, který umožňuje na základě QR kódu identifikovat člověka, který nedávno prodělal onemocnění nebo je očkován nebo prodělal testy s negativním výsledkem. To umožňuje dělat činnost, která zatím nebyla povolena,“ řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Usnadnit by to mělo například cestu za kulturou. Třeba na koncert.

„Když uděláte třeba rockový koncert a pustíte do kotle tisíc lidí, je velké riziko, že tam i při perfektním testování jednoho nebo dva pozitivní můžete mít,“ odůvodnil Arenberger, proč nejde kulturu i za těchto podmínek zpřístupnit už příští týden.

O vývoji aplikace do mobilních telefonů mluvil nedávno například prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza s tím, že by podle něj bylo možné kód i vytisknout. Podobně ověřují přes QR kódy jízdenky například České dráhy. Podle Prouzy by mohl být systém podle pravidel jednotných v celé EU. „Ty aplikace jsou všude podobné, takže předpokládám, že třeba na dovolené v Řecku by mohla stačit ta česká,“ řekl Deníku. Ideální by podle něj bylo spustit systém do konce dubna.

Po aplikaci fungující na základě QR kódů volá i Hospodářská komora. „Nevidím důvod, proč by člověk, který je očkovaný nebo se ráno otestuje v zaměstnání, nemohl večer zajít na zahrádku na pivo, pro knihu do knihkupectví nebo se nechat ostříhat u kadeřnice,“ uvedl její šéf Vladimír Dlouhý.

Očkování pro mladší

Vyzval přitom vládu, aby se svazy podnikatelů projednala pravidla pro další uvolnění. Kdy se bude konat, ale není jasné. „Zatím ještě nemáme sestavené priority,“ řekl Arenberger.

Uvedl alespoň, že se stupňuje očkování, které má k uvolnění přispět. Nyní se vakcinuje 60 tisíc lidí denně, v květnu by to mělo být i sto tisíc. Lidé nad čtyřicet let by se mohli dostat na řadu někdy do konce června.