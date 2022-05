K ocenění přistupuje tak, že je nejen pro něj, ale pro celé oddělení. „Udělalo mi samozřejmě radost. Nechci, aby to znělo pohrdavě, ale nejvíc mě těší, že mám na klinice stálý pracovní tým a dostatek sester. Že se k nám vrací z mateřské a rodičovské i ze zahraničních pobytů,“ řekl. V nominačním dopise Komínka pochválil i jeho nadřízený. „Sestrám je dobrým příkladem vedoucího pracovníka, kterému záleží na potřebách svých lidí, zná je a dokáže za ně bojovat,“ uvedl přednosta kliniky Jiří Froněk.

Přestože je Komínek v pozici sestry na oddělení jediným mužem, v republice není zdaleka sám. „V současné době mají chlapci zájem o obor určitě větší, než býval za mých studií. Maturoval jsem v roce

1999, a to jsem byl v dívčí třídě osamocen. Byla to spíš exotika. Dnes se kluků na zdravotní školy, ať již střední, vyšší nebo vysoké, hlásí víc. Je to tak v pořádku,“ uvedl.

Potvrzuje to i Lucie Laurýnová, která je členkou představenstva České asociace sester a ředitelkou Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické v Mladé Boleslavi. „Obecně lze říci, že zájem o studium v oboru praktická sestra a vše-obecná sestra se mezi chlapci zvyšuje. V každém ročníku oboru praktická sestra jich jsou ve školách jednotky, v oboru všeobecná sestra o něco méně,“ vzkázala.

Vzdělání praktické sestry ukončuje maturita. Nástupní plat se pohybuje od dvaadvaceti do šestadvaceti tisíc korun. Všeobecná sestra, která má pak větší pravomoci, musí ještě studovat na vyšší odborné nebo vysoké škole. Jako nástupní plat bere osmadvacet až třiatřicet tisíc. „V prvním ročníku oboru praktická sestra máme pět studentů a dvacet studentek. Ve třetím čtyři chlapce a třináct dívek,“ řekl ředitel Střední pedagogické školy v Prachaticích Antonín Krejsa.

Škola je mimo jiné pracovištěm Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích, která v soutěži Sestra roku 2021 zvítězila v kategorii škol. Podle slov zástupkyň České asociace sester je z nelékařských oborů mezi chlapci dlouhodobě nejoblíbenější studium záchranáře na zdravotnických lyceích.

Vrchní sestra Komínek z pražského IKEM není jediným mužem, který v soutěži letos získal ocenění. Na třetím místě v téže kategorii management a vzdělávání se umístil náměstek nelékařských zdravotnických profesí a zástupce ředitele Zdravotní záchranné služby Karlovarského kraje Miloš Kukačka.