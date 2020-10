Jak se vašeho oboru dotkla letošní koronavirová sezona?

Zatím z tohoto pohledu žádné problémy nejsou, alespoň nemám signály, že bychom měli méně práce. Sezona byla jako každá jiná. Na jaře, když bylo celkové utlumení ekonomiky, tak jsme na chvilku také přestali dělat. Odložili jsme návštěvy zdravotnických zařízení, domovů důchodců a nějakých bytovek. To se určitě nebude dělat ani teď, ale většinou jsou kotelny mimo obytné prostory, takže my stejně třeba u domovů pro seniory do bytů jako takových většinou nechodíme.

Neobáváte se dalších zákazů, které nyní vláda vyhlašuje?

Nově oznámené změny se nás vlastně netýkají. Jinak se snažíme dodržovat veškerá preventivní opatření. Snažíme se, abychom lidi nevylekali, takže nosíme roušky, které v práci v podstatě nesundaváme, ale ani to pro nás není nic nového. Z ekonomického pohledu ale nevidím žádný větší problém. Samozřejmě co se týká další náplně naší práce jako je třeba vložkování a stavba komínů, v tom se nás asi dotkne útlum stavebnictví.

Mají mladí lidé zájem o povolání kominíka?

Naštěstí si nemůžeme stěžovat na nedostatek učňů. Když byla před lety krize, tak jsme na celou republiku měli jenom tři učně, ale dneska jich máme snad sto, takže se v tomto směru nemáme čeho bát. Problém je, že kluci u toho nezůstávají.

Kam je to od komínů táhne?

Například loni v Olomouci vyšlo deset učňů, kteří udělali zkoušky. Z toho ale jenom dva zůstali u oboru a osm odešlo – dělat skladníky, prodavače, řidiče kamionů. Je pravda, že se to teď, když v mnoha profesích lidé ztrácejí práci, možná změní. Že uvidí, že tohle je perspektivní obor v tom smyslu, že ta služba se prostě i nadále dělat bude. Takže je to práce, která by měla být udržitelná i do budoucna, i když to není na to, aby hned brali velké tisíce. Takové to u nás ale opravdu není. Tohle je živnost, kde jednou máte za měsíc čtyřicet tisíc, jindy dvacet nebo třeba jenom deset. Taková ta práce prostě je.

Co byste doporučil lidem, aby dělali, pokud se chtějí vyhnout požárům kvůli komínům?

Aby člověk předcházel tomu, že by se něco mohlo stát, by měl za prvé mít v pořádku spotřebič. Musí být vyčištěný a musí se v něm topit palivem, pro které byl zkonstruovaný. Dnes je hodně velký problém v tom, že v kotlích, které měli původně na hnědé uhlí, topí dřevem nebo tam dávají dřevěné brikety. Kotel si s tím mnohdy neumí poradit. A důležité je topit správně, přesně podle návodu od výrobce. Nezavírat kotel, dávat mu dostatek vzduchu. A minimálně jednou do roka si pozvat kominíka, ať vše vyčistí a zkontroluje, že je všechno v pořádku.