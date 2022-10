Vše začíná ve chvíli, kdy se na lavičce na Račianském mýtě, což je důležitý dopravní uzel a křižovatka v Bratislavě, rozjela kariéra jednoho brýlatého kluka. Hrál na kytaru a zpíval texty Beatles – tehdy, v šedesátých letech minulého století nevídaně výbornou angličtinou. Postupem času se stal skvostným hudebníkem, který prožil vzestupy i pády, objevoval nové hudební žánry a neváhal s nimi experimentovat.

Životní milníky Mira Žbirky: Nadějný fotbalista i vysněné nahrávání v Abbey Road

„Můj starší bratr Jason (v pětadvaceti letech spáchal sebevraždu, pozn.) měl gibsonku a drhnul na ni rokenrol. U něj jsem kytaru poprvé slyšel i viděl, jak se hraje, ale sám jsem byl ještě moc malý. Hrát jsem začal ve chvíli, kdy mi ruce dostatečně dorostly k tomu, abych mohl stisknout struny. Jednoho dne za mnou přišel druhý bratr Tony a ukázal mi, jak se hraje A dur. To byl můj první akord a od té doby už mi nikdo žádný jiný neukazoval. Učil jsem se totiž sám,“ jsou na jednom z panelů zaznamenána Žbirkova slova.

Modus, limit a porážka Karla Gotta

Když koncertoval ve Švýcarsku, nebyl ještě plnoletý. Později spoluzaložil skupinu Modus a Limit, dokázal odolat tlaku normalizace a nevzdat se svých uměleckých snů. V roce 1982 se stal prvním slovenským Zlatým slavíkem, tehdy porazil Karla Gotta. Při svých turné vyprodával koncertní haly a v posledních letech svého života nahrával ve věhlasném londýnském studiu Abbey Road. K premiéře filmu Meky, v roce 2020, stihl odjet turné po kinech.

Izolace i fakt, že najednou nemohl kvůli koronaviru přes hranice, jej inspirovaly k napsání písně Slovenská, která doprovodila film Juraje Jakubiska Perinbaba a dva svety. Stala se jeho vyznáním rodné zemi a mollovým akordům, jež se v jeho tvorbě v poslední době ozývaly s čím dál větší intenzitou.

Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout i Mekyho věci z osobního i profesního života – například jeho kytary, gramofon z mládí, Conversky, jako neodmyslitelný doplněk klasického obleku při vystoupeních se symfonickým orchestrem, cenu České hudební akademie Anděl za jeho Double Album, typickou koženou bundu, brýle, které v posledních letech nosil, či spousta artefaktů od fanoušků.

Novináři si 19. října prohlédli výstavu Miro Žbirka - Roky a dni v Historické budově Národního muzea v PrazeZdroj: Deník/Martin Divíšek

Atmosféru doplňují plakáty ze Žbirkových koncertů, přebaly alb, ale i dosud nepublikované fotografie. Specialitou je jeho keyboard, klávesové piano, na němž zpěvák odehrál poslední koncertní šňůry. Zazněly na něm i hity Co bolí, to přebolí, nebo Tvůj svět je můj. Fanoušci si mohou mimochodem na klávesy sáhnout a zahrát. Další zajímavostí je silent disco, kdy bude možné si ve sluchátkách poslechnout některé Žbirkovy hity, podívat se na videoklip a případě si i zatančit.

Objevené skvosty

Podle Mekyho manželky Kateřiny, která se na přípravě výstavy významnou měrou podílela, je jednou z nejosobnějších věcí dopis pocházející z rodinném archivu. „Narazila jsem na krabici po Mekyho mamince, kterou on nikdy neotvíral z důvodu, že se nechtěl dojímat. Když jsem ji rozevřela, vypadly na něm různé fotky a dopis ze Švýcarska, kde hrál jako šestnáctiletý. Mamince v něm vysvětluje, že se o něj nemá bát. To mě moc překvapilo. Vykouklo na mě pár dalších takových neznámých věcí, nebo i ty, na které jsem úplně zapomněla a vrátily mě v čase. Nechtěla jsem se dojímat, protože bych tu výstavu nikdy nedodělala, ale měla jsem na pomoc zpěvačku Marthu, která mi věci pomáhala třídit podle jednotlivých kapitol. Věřím, že se u nich diváci pobaví, možná se i zasmějí nějakému fórku. V žádném případě jsme nikdo nechtěli z výstavy vyrobit tryznu za zemřelého umělce. A myslím, že by se Mekymu velmi líbila, že by s ní byl spokojený,“ uvedla pro Deník Kateřina Žbirková.

Posledné veci Mekyho Žbirky. Zpěvákovo posmrtné album pokřtila jeho rodina

Na výstavě, která potrvá až do konce roku, spolupracovalo České muzeum hudby Národního muzea, které dokumentuje českou hudbu ve světovém kontextu. V jeho sbírkách se nacházejí tisíce unikátních předmětů připomínající mimo jiné takové velikány české hudby, jako jsou Antonín Dvořák nebo Bedřich Smetana. Vedle klasické hudby se České muzeum hudby zabývá i populární hudbou, jejím vývoje a moderními trendy.