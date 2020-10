První stupeň základních škol může zůstat zavřený i po 2. listopadu, řekl Plaga

aktualizováno 13.10.2020





První stupeň základních škol se 2. listopadu otevřít nemusí, řekl v České televizi ministr školství Robert Plaga (za ANO). Podle něj zůstane zavřený, pokud nynější opatření nepomohou a covid se bude dál šířit. Plaga to zmínil jen pár hodin poté, co ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve svém večerním projevu ujistil, že žáci prvního stupně se 2. listopadu do škol vrátí každopádně.

Ministr školství Robert Plaga | Foto: Deník / Martin Divíšek

„Vím, že je to velký zásah pro všechny rodiny, ale dobrá zpráva pro vás, rodiče žáků prvního stupně je, že 2. listopadu se vaše děti do školy vrátí," řekl v úterý večer Prymula. „Vím, že toto opatření má řadu odpůrců. I my jsme o něm velmi dlouho diskutovali. Jsou zde však jasná data, která ukazují, že nejčastěji jsou postiženi pedagogové a pracovníci ve školství, dokonce častěji než zdravotničtí pracovníci. Tento prudký nárůst začal 12. září a neustále raketově stoupá," dodal Prymula. Čekají nás tři složité týdny. V létě jsem měl být důraznější, omluvil se Prymula Přečíst článek › Plaga uvedl, že středeční zpřísnění opatření proti koronaviru, k nimž patří také uzavření škol s výjimkou mateřských a speciálních, by mělo snížit reprodukční číslo ukazující, kolik lidí se průměrně nakazí od jednoho pozitivně testovaného. Nyní je reprodukční číslo na hodnotě 1,5, a pokud podle Plagy do 2. listopadu neklesne, první stupeň se neotevře. Bude totiž muset muset nastat lockdown, tedy zásadní omezení života lidí i ekonomiky kvůli epidemii, zdůraznil ministr. "Pokud zůstane reprodukční číslo, tak to je obrovská katastrofa a nebudeme se vůbec bavit o návratu dětí do škol," řekl Plaga. Otevření prvního stupně slíbil i Babiš První stupeň základních škol se naopak 2. listopadu otevře, pokud opatření zafungují a reprodukční číslo se sníží zhruba k hodnotě jedna, upřesnil Plaga. Ostatní školy by se podle něj měly vrátit do provozu, pokud se reprodukční číslo koronaviru dostane na 0,8. Otevření prvního stupně základních škol 2. listopadu přislíbil v úterý po jednání vlády také premiér Andrej Babiš (ANO). Na tiskové konferenci uvedl, že Prymula na zasedání kabinetu potvrdil, že první stupeň se otevře v pondělí 2. listopadu. Při volné kapacitě mohou do škol pro děti zdravotníků i další Přečíst článek › Na distanční výuku musejí školy přejít od středy, potrvá zatím do konce příštího týdne a pak budou následovat celotýdenní podzimní prázdniny. Otevřené vedle mateřských a speciálních škol zůstanou také základní školy pro děti policistů, záchranářů nebo pracovníků sociálních služeb. Určily je dnes kraje, aby v práci mohli zůstat lidé v profesích potřebných pro zvládnutí epidemie. Prymula dnes nutnost zavřít školy vysvětloval tím, že se tam nakazilo 4500 pedagogů a žáci a studenti tvoří 16 procent všech infikovaných. V poslední době děti ze škol podle epidemiologů přenášejí nákazu zejména do svých rodin.

Autor: Redakce, ČTK