Prezident Miloš Zeman i dnes zůstával v péči lékařů Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Hospitalizován je sedmým dnem, což je dosud nejdéle během jeho prezidentského období. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes na dotaz ČTK, kdy Zeman opustí nemocnici, odpověděl, že už ve středu má pracovní program na zámku v Lánech.

Český prezident Miloš Zeman | Foto: ČTK

Zeman do nemocnice nastoupil v úterý 14. září. Média od té doby spekulovala o jeho zdravotním stavu, protože Pražský hrad hospitalizaci nekomentoval. Mluvčí Hradu 16. září uvedl, že vyšetření prezidenta nezjistila žádné problémy, které by ho ohrožovaly na životě. Trpí dehydratací a mírným vyčerpáním, oznámil mluvčí na webu Pražského hradu. ČTK následně řekl, že prezident nemocnici opustí v řádu dnů. K pracovnímu programu by se měl vrátit ve středu. Dlouhodobě se prezident léčí s neuropatií nohou a cukrovkou. Kvůli potížím s nohama začal letos používat invalidní vozík.